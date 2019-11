Žagar ministru Mariću: Napravite nešto da se učenici vrate u učionice!

Zastupnik Tomislav Žagar (NZ) pozvao je u četvrtak ministra financija Zdravka Marića da 'napravi nešto' da se učenici koji su zbog štrajka nastavnika već 14 dana bez nastave vrate u učionice

'Ja sam samo iznio činjenice sa sastanka, a to je da ako nemamo većinu (op.a sindikati obrazovanja čine većinu sindikata u javnim službama), onda to ne možemo potpisati. Što nakon toga? Rekao sam: vidjet ćemo', kazao je Marić .

'Ono što baca sjenu na poreznu reformu je to što ste jučer ucijenili učitelje i učiteljice da neće biti one vaše prve ponude od 2 plus 2 plus dva za javni sektor ako oni ne prihvate vašu ponudu. Da li je to točka na I ove traljave komunikacije prema učiteljima i bahatog ponašanja. Zanima me kada ćete riješiti problem, kada ćete svoju djecu odvesti u škole', kazao je Maras.

Raspravu o porezima i Nikola Grmoja (Most) je iskoristio kako bi se referirao na štrajk učitelja i nastavnika. 'Danas će vam reći 'ne', to je sasvim očito, jer je premijer neozbiljno shvatio ovu situaciju, bahato se ponašao prema učiteljima i sad ste u situaciji da vam prijeti opći bunt', rekao je ministru i poručio mu da je nužno veće porezno rasterećenje. Vladajuće je pak prozvao da ne provode reforme, ne ukidaju 'nepotrebne županije, legla uhljebništva', a župane huškaju na učitelje i nastavnike.

U odnosu na prvo saborsko čitanje, predlaže se primjena snižene stope PDV-a od 13 posto i za nositelja fonografskih prava, radi rasterećenja njihova poslovanja. Kod poreza na dohodak osobni se odbitak diže s 3.800 na 4 tisuće kuna, a porezno će se rasteretiti mlade osobe. Za one do 25 godina porezna se obveza umanjuje sto posto, a za one od 25 do 30 godina 50 posto, kaže Marić i naglašava kako svi rođeni 1995. i kasnije spadaju u prvu skupinu.

Pri oporezivanju dobiti, limit za višu stopu od 18 posto diže se s 3 na 7, 5 milijuna kuna, ističe ministar i tumači kako to znači da će 93 posto poduzetnika plaćati porez po stopi od 12 posto. Do sada je to bilo 85 posto, naglasio je. Četvrti krug porezne reforme donosi porezno rasterećenje od 2, 4 milijarde kuna, kad mu se dodaju tri prethodna dolazimo do gotovo 9 milijardi kuna rasterećenja, rekao je ministar financija.