Šef Bandićevog kluba: Žao mi je što je Dumbović otišao, očito su htjeli biti politički vidljiviji

Predsjednik Kluba zastupnika Milana Bandića, Robert Jankovics, rekao je u ponedjeljak za Novu TV da mu je žao što je zastupnik Reformista Darinko Dumbović napustio njihov saborski Klub, jer su s Dumbovićem imali dobar odnos, naglasivši kako vjeruje da će nastaviti zajedno podržavati Plenkovićevu Vladu.

"Razumijem politiku. I predsjednik njegove stranke (Radimir Čačić) je rekao da oni žele biti politički vidljiviji, vjerojatno u ovim okolnostima to oni nisu mogli postići. Razumijem to i nadam se i vjerujem da ćemo nastaviti zajedno podržavati Vladu Andreja Plenkovića, na žalost ne u istom klubu", rekao je Jankovics u Dnevniku Nove TV.

Na pitanje ruši li im kredibilitet suradnja s ljudima koji u vrijeme izbora nisu zastupali iste političke stavove i vrijednosti koje sada njihov Klub zastupa, Jankovics je rekao kako bi mogli rušiti kredibilitet da su poziciju koju imaju u saborskoj većini, iskoristili da dobiju državne tajnike, ministre i pomoćnike ministara.

"Međutim, nikada nama to nije bila namjera, nikada nismo htjeli. Mi podržavamo Plenkovićevu Vladu ovakva kakva je", naglasio je, dodavši: "I sve što smo napravili u ovom Klubu zajedno, od kada nas je bilo četiri, a sada dok nas je 11 ili 12, sve što smo napravili i podržavali je bila Vlada Andreja Plenkovića, odluke koje su donosili ministri iz HDZ-a i HNS-a".

Podsjetio je kako je ono što su zadnje predložili da će nekoliko stotina tisuća učenika u rujnu dobiti udžbenike koji će biti plaćeni iz državnog proračuna.

"Ako je to naš krimen, ako smo svoju političku moć i utjecaj iskoristili za to da pomognemo roditeljima i za to da podržavamo Plenkovićevu Vladu, pa evo onda, krivi smo", rekao je Jankovics.

Upitan je li ga kontaktirao USKOK oko kaznenih prijava za političku trgovinu, Jankovics je rekao da ga nitko nije kontaktirao.

"Naravno da će USKOK postupiti ukoliko netko prijavi mogućnost ili sumnju na kazneno djelo. Mene nitko nije kontaktirao", kazao je, ocijenivši da je "to čisti PR-ovski potez onih koji su to prijavili".