Manolić izrezan s fotografije HDZ-a: Netko je to ilegalno napravio na svoju ruku i preuzima odgovornost da eliminira ljude iz povijesti

'Netko je to ilegalno napravio na svoju ruku i preuzima odgovornost da eliminira ljude iz povijesti. To je kriminal na svoj način', komentirao je Josip Manolić fotografiju koju je HDZ jučer objavio, a s koje je on 'izrezan'

Na službenim Facebook stranicama HDZ-a objavljena je fotografija s osnivanja stranke na kojoj je u originalu i Josip Manolić, no netko ga je ovom prilikom 'izrezao'.