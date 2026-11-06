Tragedija u Francuskoj: Autobus pun učenika sletio s ceste i udario u stablo, ima više žrtava

Teška prometna nesreća dogodila se u petak ujutro na istoku Francuske, nedaleko od švicarske granice, kada je autobus sletio s ceste i udario u stablo. Prema riječima lokalnog gradonačelnika, nesrećom je pogođeno oko 70 ljudi, a na terenu su brojne hitne službe i helikopteri. Francuski mediji izvijestili su o dvije poginule osobe, no policija i nadležne službe zasad nisu potvrdile smrtne slučajeve
Nesreća se dogodila oko 7 sati ujutro u mjestu Lent, sjeveroistočno od Lyona i oko 55 kilometara od švicarske granice. Prema riječima gradonačelnika Yvesa Cristina, autobus je iz zasad neutvrđenih razloga izletio s ceste i završio u jarku, gdje je udario u stablo.
Francuski ministar obrazovanja Édouard Geffray izjavio je da je riječ o autobusu koji je, prema dostupnim informacijama, prevozio učenike, dok je gradonačelnik potvrdio da se radi o školskom autobusu. Međutim, prefektura departmana Ain navela je da je u nesreći sudjelovao međugradski autobus.
Prefektura je potvrdila da ima više stradalih, ali zasad nije objavila točan broj ozlijeđenih.
Oko 70 ljudi pogođeno nesrećom, grad otvorio društveni dom
Gradonačelnik Cristin izjavio je da je nesrećom pogođeno oko 70 ljudi. Lokalna zajednica otvorila je društveni dom kako bi osigurala pomoć i sklonište stradalima. Na mjesto nesreće upućene su brojne hitne službe, a angažiran je i helikopter kojim se osobe s teškim ozljedama prevoze u specijaliziranu bolnicu.
Cristin je ranije za francuske medije rekao da su dvije osobe bile u srčanom zastoju. Francuska televizija BFM izvijestila je o dvije poginule osobe, no glasnogovornik službe civilne zaštite nije mogao potvrditi tu informaciju. Ni prefektura nije potvrdila da ima smrtno stradalih, navodi Reuters.
Francuski ministar obrazovanja izrazio je zabrinutost zbog učenika koji su sudjelovali u nesreći.
'Moje misli su uz učenike koji su sudjelovali u nesreći. Uvijek je teško kada su naša djeca žrtve ovakvih nesreća', poručio je Geffray. Na mjesto nesreće krenuo je i ministar prometa Philippe Tabarot.
Fotografije koje su objavili francuski mediji prikazuju plavo-bijeli autobus nagnut u jarku uz cestu, s teško oštećenim prednjim dijelom. Oko vozila okupio se veći broj ljudi.