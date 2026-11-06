Tragedija u Francuskoj: Autobus pun učenika sletio s ceste i udario u stablo, ima više žrtava

Nesreća se dogodila oko 7 sati ujutro u mjestu Lent, sjeveroistočno od Lyona i oko 55 kilometara od švicarske granice. Prema riječima gradonačelnika Yvesa Cristina, autobus je iz zasad neutvrđenih razloga izletio s ceste i završio u jarku, gdje je udario u stablo.

Francuski ministar obrazovanja Édouard Geffray izjavio je da je riječ o autobusu koji je, prema dostupnim informacijama, prevozio učenike, dok je gradonačelnik potvrdio da se radi o školskom autobusu. Međutim, prefektura departmana Ain navela je da je u nesreći sudjelovao međugradski autobus.

Prefektura je potvrdila da ima više stradalih, ali zasad nije objavila točan broj ozlijeđenih.