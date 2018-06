Mamić: Živ u hrvatski zatvor neću ući!

Trenutno najtraženiji hrvatski bjegunac Zdravko Mamić kazao je večeras za sarajevski N1 da iza njegovog sudskog procesiranja stoje politika koje nikada nisu željele da postoji hrvatska država

'Ja živ u hrvatski zatvor neću ući jer sam u pravu. Toliki mazohist nisam. Došao sam tražiti pravdu u Bosnu i Hercegovinu, pa zar to nije država? Nisam mazohist, ali nisam ni kukavica. Neću se ni junačiti da sam u ovom trenutku trebao sjediti u zatvoru u Osijeku na plus 40 i da me svake dvije minute ubode komarac. Da budem sputan u dokazivanju svoje nevinosti', objasnio je Mamić za N1.

Na pitanje planirate li ostati u BiH do izricanja pravomoćne presude, što bi moglo potrajati i do dvije godine, odgovorio je kako nema izbora.