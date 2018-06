Mamić: USKOK se bavi s dvije ukradene kokoši, ostajem u Međugorju

Savjetnik GNK Dinama Zdravko Mamić, koji je jučer osuđen na šest i pol godina zatvora pred Županijskim sudom u Osijeku, izjavio je u četvrtak u Međugorju kako nije dobio poziv od vlasti BiH da se izjasni o zahtjevu Hrvatske za njegovim izručenjem, ali je nagovijestio da će do daljnjega ostati u Bosni i Hercegovini jer ne vjeruje hrvatskome pravosuđu.

’Nije me nitko kontaktirao iz policije, nije me ni u Zagrebu nitko tražio jer bi mi obitelj rekla tako da nisam imao nikakav kontakt ni sa kim’, rekao je Mamić za hrvatske medije u hotelu Villa Regina u Međugorju. Pojasnio je kako želi ostati u ovome mjestu do daljnjega.

‘Ono što je sigurno da ću ostati ovdje u Međugorju i BiH točnije u BiH, želja mi je da budem stalno u Međugorju’, naveo je Mamić. Dodao je kako još uvijek ne vjeruje da je osuđen za kaznena djela koja su navedena u nepravomoćnoj presudi.