Malta na nogama zbog ubijene novinarke: 'Pravda je uskraćena'

Mnoštvo ljudi prosvjedovalo je u srijedu u glavnom gradu Malte, tražeći pravdu za ubijenu novinarku Daphne Caruanu Galiziju nakon što je oslobođen muškarac optužen za organizaciju njezinog ubojstva

Prosvjed su organizirale skupine civilnog društva dva tjedna nakon što je porota oslobodila muškarca optuženog za organizaciju ubojstva, u odluci koja je šokirala mnoge u toj najmanjoj državi Europske unije. Caruana Galizia poginula je u eksploziji automobila bombe 2017. godine. Trojica muškaraca koja su postavila bombu i dvojica koja su je izradila služe dugogodišnje zatvorske kazne, no navodni organizator, poslovni magnat Yorgen Fenech, oslobođen je optužbi za sudioništvo u ubojstvu i zločinačko udruživanje nakon dvomjesečnog suđenja.

Oslobađajuća presuda Presuda je zgrozila obitelj žrtve i izazvala oštre kritike organizacije za slobodu medija Reporteri bez granica, koja je priopćila da je "iznimno ogorčena” zbog takve odluke. Mnogi sudionici prosvjeda u srijedu uzvikivali su "mafija, mafija” i nosili transparente s natpisima "Pravda je uskraćena”, "Okončajte nekažnjivost” i "Nećemo okretati glavu”. Očekuje se da će malteški državni odvjetnik podnijeti žalbu, no manevarski prostor mu je ograničen jer se žalba može uložiti samo u pogledu pravnih pitanja. Otac Daphne Caruane Galizije, Michael Vella, u poruci koju je pročitala jedna od njezinih nećakinja, poručio je okupljenima da se njihova borba ne svodi samo na pozivanje na odgovornost za smrt njegove kćeri. "To nije samo borba za pravdu za Daphne, nego i za zemlju kojom se ne vlada korupcijom i strahom, nego zdravim institucijama i vladavinom prava”, poručio je.