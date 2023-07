Malenica: Od početka sljedeće godine idemo u smjeru povećanja plaća

"Bitno je da od početka iduće godine povećavamo plaće", istaknuo je Malenica dodavši kako ima puno razumijevanje za sve službenike i namještenike u državnoj i javnoj upravi, ali vjeruje i u njihovo razumijevanje Vladine pozicije koja vodi računa o svim državnim i javnim službenicima.

"Problem ne možemo rješavati parcijalno, samo službenika u u pravosuđu već svih službenika i namještenika. Ako je do sada bilo parcijalnih rješenja to je bio razlog da se krene u donošenje zakona o plaćama i da se isprave nepravilnosti i potvrdi načelo jednaka plaća za jednak rad", istaknuo je Malenica.

Potvrdio je da je plaća od 700 eura i manja zaista mala plaća, ali da Vlada kontinuirano povećava plaće da će to činiti i dalje, dodatak od 180 i 60 eura prvi je korak i ima fiskalni učinak veći od 430 milijuna eura na godišnjoj razini. Sredstva za to su osigurana i Vlada pokazuje ozbiljnost i namjeru da dođe do daljnjeg povećanja plaća i za to nastoji osigurati sredstva.