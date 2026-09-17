sumnjiva smrt

Malarija odnijela treći život u Frankfurtu: Zaraženi komarci su se proširili okolo?

M.Da./Hina

17.09.2026 u 20:23

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Magnific
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U okolici Frankfurta od malarije je umrla i treća osoba za koju se sumnja da je zaražena preko komaraca koji su u frankfurtsku zračnu luku stigli u jednom od zrakoplova, priopćila je u četvrtak uprava grada Frankfurta

U međuvremenu je zabilježeno šest oboljelih od malarije te tri smrtna slučaja. Danas umrla osoba je prva pogođena osoba koja nije zaposlena u Zračnoj luci Frankfurt nego živi u njezinoj blizini.

Kako je potvrđeno, treća preminula osoba nije u posljednje vrijeme boravila ni u zračnoj luci niti je putovala u neko od područja u kojima vlada malarija pa se pretpostavlja da su se malarični komarci proširili i u okolici.

Podsjetimo, prve dvije žrtve malarije su zaposlenici zračne luke koji su došli u doticaj s komarcima zaraženima malarijom. Komarci su, pretpostavlja se, u Njemačku stigli u teretu jednog od letova iz tropskih krajeva.

Tvrtka Fraport, koja upravlja zračnom lukom, svoje je zaposlenike upozorila da i kod najmanjeg simptoma poput povišene temperature potraže pomoć liječnika. Isto je preporučeno i stanovništvu koje živi u blizini jedne od najvećih zračnih luka u Europi.

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Postavljene zamke

Fraport je postavio i zamke za komarce koji bi trebali biti poslani u Institut za tropske bolesti u Antwerpenu koji može utvrditi iz kojeg područja svijeta dolaze komarci koji su proširili malariju u Frankfurtu.

Shodno tomu bi se zrakoplovi iz ovih regija mogli nakon slijetanja dezinficirati.

Zaraze malarijom komarcima koji su transportirani zračnim prometom su rijetke. Od 1969. do 2024. u Europi je zabilježeno 145 slučajeva zaraze, od čega najveći broj u Francuskoj i Belgiji.

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