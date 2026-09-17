Malarija odnijela treći život u Frankfurtu: Zaraženi komarci su se proširili okolo?

U međuvremenu je zabilježeno šest oboljelih od malarije te tri smrtna slučaja. Danas umrla osoba je prva pogođena osoba koja nije zaposlena u Zračnoj luci Frankfurt nego živi u njezinoj blizini.

Kako je potvrđeno, treća preminula osoba nije u posljednje vrijeme boravila ni u zračnoj luci niti je putovala u neko od područja u kojima vlada malarija pa se pretpostavlja da su se malarični komarci proširili i u okolici.

Podsjetimo, prve dvije žrtve malarije su zaposlenici zračne luke koji su došli u doticaj s komarcima zaraženima malarijom. Komarci su, pretpostavlja se, u Njemačku stigli u teretu jednog od letova iz tropskih krajeva.

Tvrtka Fraport, koja upravlja zračnom lukom, svoje je zaposlenike upozorila da i kod najmanjeg simptoma poput povišene temperature potraže pomoć liječnika. Isto je preporučeno i stanovništvu koje živi u blizini jedne od najvećih zračnih luka u Europi.