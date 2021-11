Makedonski premijer Zaev posjetio preživjele u nesreći s 45 poginulih, otkrio kako su se spasili. A kako je uopće došlo do tragedije?

Makedonski premijer Zoran Zaev, u pratnji ministra vanjskih poslova Bujara Osmanija i ministra zdravstva Venka Filipčea, otputovao je jutros u Bugarsku kako bi posjetio sofijsku bolnicu u kojoj se zbrinjavaju preživjeli u nesreći u kojoj je poginulo najmanje 45 putnika, većinom makedonskih državljana. Nakon toga Zaev će se susresti sa Stefanom Janevom, bugarskim premijerom koji je jutros bio na mjestu događaja

'Ovo je velika tragedija. Među poginulima je dvanaestero djece, a ostali su mladi od 25 do 30 godina. Vraćali su se iz Turske, a nesreća se dogodila na autocesti Struma od Sofije do Blagoevgrada. Jedan od preživjelih putnika kaže da se začula eksplozija, a on i ostali preživjeli razbili su stakla na autobusu i uspjeli izaći iz njega', rekao je bugarskim medijima makedonski premijer Zoran Zaev, a prenosi makedonski portal Sakam da kažam.