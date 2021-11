Majka vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera u Vukovaru: Za smrt moga sina još nitko nije odgovarao. Predugo to traje

Lyliane Fournier, majka ubijenog hrvatskog branitelja na Ovčari, Francuza Jean-Michela Nicoliera, i ove godine je stigla u Vukovar

'Dugo to traje. Prije tri godine doneseno je rješenje na Županijskom sudu u Osijeku protiv Spasoja Petkovića Štuke, koji je ubojica Jeana-Michela, no sad čekamo da državni odvjetnik nastavi proceduru. To znači da bi trebalo dalje provoditi istragu, a onda se može izdati tjeralica. Sada imamo samo rješenje suda u Osijeku. I u Francuskoj je sudska procedura spora', rekla je.