Majhen: Dobro je da smo s Rusima u direktnom kontaktu zbog cjepiva, ja bi se cijepila bilo kojim dostupnim

Dragomira Majhen s Instituta Ruđer Bošković komentirala je u Dnevniku N1 cijepljenje protiv koronavirusa u Hrvatskoj i svijetu. Kao i većina stručnjaka ističe da je važno cijepiti se bilo kojim cjepivom. Molekularna biologinja Dragomira Majhen objasnila je jučerašnju objavu Europske agencije za lijekove (EMA) da su započeli postupnu ocjenu cjepiva Sputnjik V.

Ona smatra da problem nije u nedostatku istraživanja ruskog cjepiva: “Mislim da to nije problem jer smo u veljači u Lancetu mogli pročitati podatke koje su kolege Rusi prikupili u 3. fazi pa ne vjerujem da je razlog čekanja nedostatak kliničkih istraživanja, razlog je vjerojatno neki drugi.”

“Počeo je takozvani rolling review – postupak u kojem EMA procjenjuje sigurnost, uspješnost i kvalitetu cjepiva. Taj postupak se odvija dok agencija ne bude zadovoljna podacima od proizvođača i kad podaci budu dovoljni da se cjepivo stavi na tržište. Sva su cjepiva prošla istu proceduru ubrzanog odobravanja. Podaci su se krenuli prikupljati prije kraja kliničkih istraživanja, to je malo brže nego inače”, rekla je.

Majhen objašnjava što je ključno u provjeri, a kaže i da je ideja direktne komunikacije s Rusima dobra, no sumnja da će HALMED biti brži od EMA-e. “Da bi cjepivo moglo biti na tržištu, osim uspješnosti i sigurnosti koje se dobija iz kliničkih podataka, ključna je provjera kvalitete prizvodnje i sastava cjepiva što se mora utvrditi na mjestu gdje se cjepivo proizvodi. Mislim da im je to sljedeći korak.

S obzirom na to da smo svjedoci situacije u kojoj nedostaje cjepiva, dobra je ideja direktno s Rusima kontaktirati. I naš HALMED bi trebao provjeriti kvalitetu proizvodnje, a s obzirom na to da je EMA već s tim krenula, ne vidim da bi naša agencija to mogla brže napraviti nego oni.”