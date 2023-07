Maja Đerek: Na vrhu sustava nije Puljak nego njegov osobni PR savjetnik

“Nakon jednog petka i napada na moj dom i obitelj, došao je drugi petak i napad na moj rad u gradskoj upravi i egzistenciju. Očito su prijeteće najave, o kojima sam ranije obavijestila javnost, bile pomno isplanirane i usklađene. Dok su kod prvog napada nalogodavci prilično očiti jer su to njihove standardne metode, mnogi su se iznenadili izvršiteljem drugog napada. Međutim, sada mogu otvoreno reći da osobno nisam previše iznenađena.

Da bi dobili odgovor na to pitanje potrebno je poznavati stvarni način funkcioniranja sustava kojeg formalno vodi g. Ivica Puljak. Naime, u tom sustavu na vrhu, idejom i riječima, nije g. Puljak nego njegov osobni PR savjetnik – Jurica Galešić. Osobno sam svjedočila kako Jurica Galešić formira ideje, mišljenje i riječi g. Puljku te s vremenom shvatila kako je upravo on ključna figura Splita – PR stručnjak.

Inače, radi se o čovjeku koji je godinama radio PR i savjetovao Silvana Hrelju, “žetončinu” kako sam sebe naziva, te javno branio izglasavanje proračuna vlade Andreja Plenkovića. Čovjek takve biografije i sa suradnjom s HDZ-om, nažalost, stoji iza svih odluka i riječi Ivice Puljka. Upravo mi je Jurica Galešić sredinom ožujka izjavio kako će me medijski diskreditirati, etiketirati kao osobu s kojom nitko ne može surađivati, a na način da Ivici Puljku to pričini najmanju političku štetu te pustiti svakakve laži o meni osobno. Sve to samo iz razloga jer sam tada pisanim putem obavijestila nadređene o zatečenom nezakonitom kaosu i kako se ne poduzimaju mjere da se isprave stvari. Vjerojatno je Juricu Galešića dodatno iritiralo moje konstantno odbijanje političkog angažmana i inzistiranje da njegov PR ne može voditi moj odjel i struku, a o čemu sam i pisanim putem dostavila očitovanje.