Magyar: 'Višegradska četvorka zasad ne planira primiti nove stalne članice, ali...'

Magyar je početkom lipnja najavio da će na sastanku predložiti pozivanje Hrvatske, Austrije, Njemačke, Slovenije i Rumunjske u članstvo.

Višegradsku skupinu osnovale su 1991. godine Mađarska, Poljska, Češka i Slovačka s ciljem promicanja zajedničkih gospodarskih interesa, poticanja slobodne trgovine, razvoja prometne infrastrukture i suradnje na energetskom planu.

Mađarski premijer kazao je u utorak i da zemlje V4 nastavljaju podržavati europsku integraciju zapadnog Balkana. 'Slažemo se da su stabilnost, razvoj i budućnost regije u zajedničkom interesu Europe te je važno da vjerodostojnost i predvidljivost procesa proširenja pridonesu dugoročnoj sigurnosti i konkurentnosti Europe', rekao je.

Magyar se u mjestu Godollo blizu Budimpešte sastao s češkim premijerom Andrejem Babišem, poljskim premijerom Donaldom Tuskom i slovačkim premijerom Robertom Ficom.

Rekao je da Mađarska, Češka, Poljska i Slovačka žele izgraditi V4 koji ostvaruje opipljive rezultate i ima snažan glas u europskom odlučivanju.

Čelnik iz Budimpešte istaknuo je da je srednja Europa trenutačno jedna od najbrže rastućih regija u Europi, dodavši da njezini industrijski kapaciteti, inovacijski potencijal i kvalificirana radna snaga predstavljaju značajnu vrijednost za cijelu Europu.

'Stanovnici V4, njih 65 milijuna, više trguju s Njemačkom nego Njemačka s Francuskom', dodao je.

Magyar je rekao da su se čelnici V4 usredotočili na sastanku na sljedeći sedmogodišnji proračun Europske unije, slažući se da kohezijska politika i zajednička poljoprivredna politika ostaju ključni alati za europski i regionalni razvoj.

Također je češkom, poljskom i slovačkom premijeru predstavio planove za brzu željeznicu koja će povezivati ​​Varšavu, Prag, Bratislavu i Budimpeštu.