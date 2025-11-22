Likvidacija u mafijaškom stilu: Grobara upucali sa skutera

Kako piše Nova.rs, prema neslužbenim informacijama ubijen je Tadija Pantić (23), koji je važio za vođu 'Grobara' navijačke skupine beogradskog Partizana. Napadači su pucali u glavu i prsa. Tadić je, pišu srpski mediji, ranije je bio meta napada i već je dvaput izbjegao pokušaj likvidacije.

Prvi put tijekom sukoba navijača na Gazeli, kada su napadači na skuterima pucali na automobile u kojima su bili navijači Partizana, među njima i on. Drugi put navodno je bio meta u slučaju makedonskog manekena Martina S., koji je poginuo u eksploziji u stanu.