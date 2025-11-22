metak u glavu i prsa

Likvidacija u mafijaškom stilu: Grobara upucali sa skutera

22.11.2025 u 18:05

Nešto iza 11 sati na Novom Beogradu, dvojica napadača na skuteru prišla su i pucala na jednog od vođa navijača Partizana koji je zbog teških ozlijeda preminuo. Počinitelji su se odma udaljili s mjesta događaja, a srpska policija pokrenula je akciju ‘Vihor 3’

Kako piše Nova.rs, prema neslužbenim informacijama ubijen je Tadija Pantić (23), koji je važio za vođu 'Grobara' navijačke skupine beogradskog Partizana. Napadači su pucali u glavu i prsa. Tadić je, pišu srpski mediji, ranije je bio meta napada i već je dvaput izbjegao pokušaj likvidacije.

Prvi put tijekom sukoba navijača na Gazeli, kada su napadači na skuterima pucali na automobile u kojima su bili navijači Partizana, među njima i on. Drugi put navodno je bio meta u slučaju makedonskog manekena Martina S., koji je poginuo u eksploziji u stanu.

