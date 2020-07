Macan opet 'časti', ovog puta Vidović Krišto nazvao gujom; Vidović Krišto: Nije me briga što on govori

Krešimir Macan na Facebooku je objavio ulomak iz knjige "Šuma Striborova" Ivane Brlić Mažuranić i to dio u kojem majka upozorava sina da mu je žena guja

Nakon što je Karolinu Vidović Krišto i razgovoru za 24sata opisao kao guju iz Šume Striborove, za one koji možda nisu najbolje shvatili poveznicu, Krešimir Macan je na svom Facebooku objavio ulomak iz knjige Ivane Brlić Mažuranić.

'Nije me briga što Macan govori', kazala je saborska zastupnica Domovinskog pokreta Karolina Vidović na izjave komunikacijskog stručnjaka Krešimira Macana koji se odbio ispričati nakon što je u ponedjeljak navečer spomenutu zastupnicu nazvao spodobom i otišao iz HRT-ove emisije Otvoreno te ustvrdio kako je ona ženski Glasnović.

'Sve ostalo je bacanje dimnih bombi i stvari kojima se skreće pozornost s biti, a to je da imamo neustavno preuzimanje vlasti što je lakrdija. To je tema s koje se stalno pokušavalo skrenuti. Pozivam vas da tome posvetite pažnju jer je to preozbiljna tema da bi se preko toga prelazilo, jer imate vladu koja je organizirana banda',kazala je Vidović Krišto.