[FOTO] Milanović: Djeca vjeruju u Djeda Mraza, a znamo da ga nema. Kao što znamo da nema drugog pravosuđa osim HDZ-ovog pravosuđa

Predsjednik Zoran Milanović danas je u obilasku Sinja. Položio je vijenac kod spomenika hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu i sastao se sa sinjskim gradonačelnikom Mirom Buljem, ali i s članovima Viteškog alkarskog društva

Milanović je komentirao jučerašnju izjavu Andreja Plenkovića da predsjednik laže kad kaže da je pravosuđe HDZ-ovo. 'On je rekao da lažem. To je riječ koju je on uveo u hrvatski politički vokabular. To je naš masovni komunikator, pitomac komunistički donio u Hrvatsku', rekao je.

'Da, pravosuđe nije HDZ-ovo. Šeks nije u HDZ-u. HDZ ne pruža grčevit i histeričan otpor imenovanju na čelo Vrhovnog suda neovisne, kompetentne i vrhunske kandidatkinje i osobe. To radi MOST ili, ne znam, Domovinski pokret ili Stranka ljubitelja napretka u okvirima zakona. To je sve HDZ i nema drugoga, to je HDZ-ovo pravosuđe. Djeca vjeruju u Djeda Mraza, a znamo da ga nema. Djeca vjeruju u Sandmana, a znamo da ga nema. Kao što znamo da nema drugog pravosuđa osim HDZ-ovog pravosuđa. Ja nisam rekao da netko konkretno utječe na neku presudu, makar vjerojatno ima i toga, nego da je sve to defektno po slici i prilici HDZ-a, u to samo mala djeca ne vjeruju, ali kad odrastu - to će im se sve reći', rekao je Milanović.

Na pitanje o uhićenjima sudaca u Osijeku, Milanović kaže: 'Vidjet ćemo sada. Oni su optuženi da su skrivali novac na računu. Dobro, nitko ne skriva novac na računu. Neobična situacija. Neka im se sudi. Sve će se to dokazati u idućih 20 godina u HDZ-ovom pravosuđu. Ima vremena. Možda netko bude od nas još i živ, možda negdje u Manolićevim godinama života. A Manolić će još biti živ.'

Kada je riječ o optužbama na Lozančićev račun, Milanović je rekao da su te optužbe nemoguće. 'To je kao da pilot zrakoplova upravlja podmorskom flotom. Lozančić nije mogao biti na tom sastanku, a kamoli da se bavi takvim stvarima, pa ni Cvitan', kaže.