Lučin: Zastoj u isporuci cjepiva nije presudan jer je riječ o dugom procesu

Pero Lučin s Medicinskog fakulteta u Rijeci rekao je da zastoj u isporuci cjepiva neće biti presudan jer je cijepljenje proces koji će trajati najmanje godinu dana. Kaže da par tjedana kašnjenja stvara nervozu, no da to u cijelom procesu nije presudno.

'Mislim da izlazak iz pandemije neće biti tako brz, čini mi se da mali zastoj stvara nervozu, ali taj proces je poprilično dug, trajat će godinu dana. Ipak, ja sam optmističan, mislim da će to sve skupa kasniti koji tjedan, ali da će ipak biti onako kako smo htjeli ili željeli', kazao je Pero Lučin 'U mreži prvoga' Hrvatskog radija.

Sve nas ovo poprilično zabrinjava, govori se da će od predviđenih 80 milijuna doza za EU do kraja ožujka stići tek tridesetak milijuna, no postoje i naznake da bi se stvari mogle i normalizirati. Kazao je da ima naznaka da će do kraja veljače Pfizer isporučiti gotovo ukupnu količinu, možda 15 posto manje.