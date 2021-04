Tko zapovijeda vojskom u miru? 'Ustav ne pravi razliku između mira i rata. Logično je da vojska bude uz Milanovića u Okučanima'

Savjetnik predsjednika Republike za obranu i nacionalnu sigurnost Dragan Lozančić kazao je u četvrtak da je logično da uz predsjednika Milanovića, koji je vrhovni zapovjednik oružanih snaga, na obilježavanju VRO Bljesak u Okučanima budu visoki vojni predstavnici.

Kazao je da je uz to, Zakonom o obrani od 58. do 64. članka, definirano u kojim slučajevima Vlada ili ministar odlučuju o korištenju Oružanih snaga, i to u dvije varijante.

“Jedna je varijanta u kriznim situacijama, u slučaju katastrofe, velike nesreće, protupožarnoj borbi, spašavanju, potpori policiji, na granici. To su aktivnosti oružanih snaga gdje odlučuju Vlada ili ministar. I u slučajevima kad se pruža ili kad se iznimno koriste oružane snage u potpori ili humanitarnoj pomoći civilnim vlastima, lokalnim vlastima ili civilnom društvu. I to je to”, istaknuo je.

Upitan je li predsjednik Republike odlučio da će vojne osobe biti isključivo u njegovom izaslanstvu, Lozančić je rekao da će se to još vidjeti, ali da je za sada tako u planu. Odgovarajući na pitanje može li Milanović vojnicima zabraniti da sudjeluju u izaslanstvima drugih predstavnika vlasti, Lozančić je ustvrdio da je to moguće.

"Nigdje ne piše da on to ne može zabraniti. Da on to ne bi mogao napraviti, ne bi bio vrhovni zapovjednik u punom smislu. A zašto nešto zabranjuje, to trebate pitati njega. On zasigurno ima svoje razloge”, kazao je dodavši da u slučaju zabrane ne postoji mogućnost da ga zapovjednici ne poslušaju.