službeno od utorka

Loša vijest za kraj vikenda: Stižu nove cijene goriva

M.Či.

12.07.2026 u 20:01

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Srecko Niketic/PIXSELL
Bionic
Reading

Gorivo bi, prema neslužbenim informacijama, moglo poskupiti u utorak

Iako će konačne cijene i korekcije odrediti Vlada, Dnevnik Nove TV doznaje kako će gorivo ponovno poskupiti od utorka.

Kako ističu, prema trenutačnom modelu izračuna, Eurosuper bi bio skuplji četiri centra po litri, odnosno stajao 1,58 eura, dok bi Eurodizel poskupio za 8 centi na 1,62 eura. Time bi dizel ponovno bio skuplji od benzina.

Najviše bi, ističu iz Dnevnika Nove TV, mogla rasti cijena plavog dizela, za čak devet centi, što bi cijenu litre ovog goriva podiglo na euro i pet centi.

vezane vijesti

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
pomorsko dobro

pomorsko dobro

Održavanje plaža i obale tri je godine ozbiljno blokirano. Doznajemo što se događa
SPAŠEN JE

SPAŠEN JE

VIDEO Hrvatskog planinara u Sloveniji ugrizla zmija, dignut helikopter
TRAŽE SE KRIVCI

TRAŽE SE KRIVCI

Ruski napad razotkrio ozbiljan skandal u Ukrajini: 'To je bilo izričito zabranjeno!'

najpopularnije

Još vijesti