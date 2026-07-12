Loša vijest za kraj vikenda: Stižu nove cijene goriva

Iako će konačne cijene i korekcije odrediti Vlada, Dnevnik Nove TV doznaje kako će gorivo ponovno poskupiti od utorka.

Kako ističu, prema trenutačnom modelu izračuna, Eurosuper bi bio skuplji četiri centra po litri, odnosno stajao 1,58 eura, dok bi Eurodizel poskupio za 8 centi na 1,62 eura. Time bi dizel ponovno bio skuplji od benzina.

Najviše bi, ističu iz Dnevnika Nove TV, mogla rasti cijena plavog dizela, za čak devet centi, što bi cijenu litre ovog goriva podiglo na euro i pet centi.