Liječnik - svjedok: Nastojim sve zaboraviti, Brkić mi nije ništa dojavio

Dok Dražen Jelenić, glavni državni odvjetnik, pokušava ući u trag nestalom spisu o istrazi koja se provodila zbog probijanja lanca prostitucije i pokušava ga rekonstruirati zbog čega je pozvao i Milijana Brkića (HDZ), potpredsjednika Sabora, koji je navodno bio taj koji je organizatorima lanca dojavio da ih se prati, RTL je kontaktirao jednog od svjedoka koji je bio ispitan 2011. godine.

Jedan od njih, koji je Brkića poznaje iz specijalne policije gdje je bio doktor za RTL prepričao svjedočenje.

'Ja se ne mogu uopće toga sjetiti. Nastojim to zaboraviti, jer mi je nanesena velika sramota kao da sam ja neki, šta ja znam, kriminalac lijevo-desno. Ja se ne sjećam. Želio sam to zaboraviti i nastojim to zaboraviti i sad mi je vrlo neugodno jer se nakon sedam i pol godina to opet otvara. Ako me pozovu, ja ću svoju izjavu dati, kazao je jedan od svjedoka koji je želio ostati anoniman.

Dodao je da mu Brkić ništa nije rekao.

'Da mi je rekao, sigurno u tome ne bih bio, jer bih znao unaprijed', kazao je.