Glavni državni odvjetnik krenuo s unutarnjim nadzorom zbog misteriozno nestalog spisa o Brkiću

Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić potvrdio je u petak kako je započeo s provođenjem unutarnjeg nadzora kako bi ustanovio pod kojim je okolnostima misteriozno nestao spis o probijanju istrage i curenju informacija iz policije vezano za slučaj elitne prostitucije, za što se proziva Milijana Brkića. Bit će ispitani svi koji su mogli imati doticaja sa spisom, a može se pretpostaviti kako bi na razgovor mogao biti pozvan i sam Brkić da bi kazao gdje je i kada ispitan, kako tvrdi, u DORH-u, s obzirom na to da spisa nema, stoga nema ni njegova iskaza

Među njima je bivša županijska državna odvjetnica Željka Pokupec, protiv koje je ovih dana potvrđena optužnica da je pogodovala Saši Burušiću, sinu bivšeg načelnika Policijske uprave zagrebačke Gorana Burušića, pa se može pretpostaviti da bi Jelenić i nju mogao pozvati na razgovor.

Slijedom toga, pozvan bi mogao biti i Milijan Brkić, a on tvrdi da je ranije dao iskaz, kako kaže, DORH-u oko optužbi svjedoka da je 'bušio' istragu. On bi Jeleniću mogao pomoći i da rekonstruira nestali spis tako da im dostavi bilo kakvu bilješku o tome kome je i gdje ranije dao iskaz, jer o tome ne postoji nikakav trag. 'Volio bih da mi on dostavi bilješku o davanju tog iskaza jer bi to pomoglo u rekonstrukciji spisa', kazao je Jelenić.

U ovom slučaju je suspektna i činjenica da se, kada Općinsko državno odvjetništvo dobije od policije spis poput onog koji je inkriminirao Brkića, o tome obavijeste više instance, Županijsko državno odvjetništvo i Državno odvjetništvo.