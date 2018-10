Spis o Brkiću propao je u zemlju, kreće se u njegovu rekonstrukciju; što to točno znači?

Dok se vrte šale kako su spis koji je nestao iz Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu zapravo pojeli miševi koji su bili česti stanovnici tužiteljskih hodnika, sve je manje nade kako će on biti nađen. U slučaju curenja informacija policijske istrage elitne prostitucije u kojem se prstom upire u Milijana Brkića, morat će se ići na rekonstrukciju spisa. Što to točno znači?

Na glavnom državnom odvjetniku Draženu Jeleniću sada je rekonstrukcija spisa. Od svih instanci mora tražiti kopije dokumenata, ako one postoje te ako nisu i tamo netragom nestale. Tu je policija i Županijski sud koji je na Jelenićev zahtjev već poslao DORH-u svoj dio koji su našli.

U dva navrata u ljeto 2011. policija predmet šalje Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Spis sadrži i dokumente koje je objavio Nacional. No, tog spisa više nema. U njemu su i dokumenti koje je objavio Nacional, pa stoga ispada da bitne dokumente ima jedan medij, no nema i tužiteljstvo jer je spis u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu nestao.

Odvjetnik Branko Šerić za tportal je pojasnio kompliciran sustav evidentiranja i hodogram koji ima spis u jednom predmetu. 'Onaj tko želi rekonstruirati spis, polazi od onog što ima kod sebe, jesu li to korice spisa, upisnici i imenici iz kojih postoji evidencija da je spis stigao, to je forenzika kojim se prati trag spisa', pojašnjava.

Mora se, kaže, najprije utvrditi je li spis stigao. Postoji tzv. kretaljka koja označava gdje je spis bio, u pisarnici, kod zamjenika državnog odvjetnika ili negdje drugdje i onda se utvrdi u kojoj je fazi spis nestao. Smatra da bi policija trebala imati kopije svega što su prvotno poslali tužiteljstvu. Ako ni oni nemaju, kaže Šerić, onda je to stvarno sumnjivo.

Što se tiče pristupu spisu u pisarnici, do njih mogu samo ovlaštene osobe. Uz to, klasificiran spisi, kakav je ovaj o curenju informacija iz vrha policije mogao biti, čuvaju se u tzv. kasi. Moguće je da će se neki dijelovi spisa moći rekonstruirati iz osnovnog spisa, a to je onaj vezan za lanac prostitucije. Ima tu puno momenata koje bi trebali vidjeti', poručuje.