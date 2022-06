Liječnici o nedostatku zdravstvenih djelatnika: 'Budućnost je crna'

O stanju u hrvatskom zdravstvenom sustavu i reformi zdravstva u emisiji Izvan okvira televizije N1 govorili su Lada Zibar iz Hrvatske liječničke komore i Leonardo Bressan iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine

Na pitanje jesu li liječnici spremni na reformu zdravstva, Lada Zibar rekla je da je reforma aktualizirana i povezuje se s aktualnim ministrom, ali to nije pitanje jednog ministra i jednog mandata. 'Nedostaje kontinuitet i cjelovitost', kazala je Zibar u emisiji Izvan okvira N1 televizije.

'Loše je to što svaki put kad se mijenja vlast, uvijek dolaze nove zamisli koje se najčešće ne realiziraju do kraja, a onaj tko odlazi ili bude u oporbi, koristi to u dnevnopolitičke svrhe', dodala je, ističući da bi po pitanju reforme trebao postojati politički konsenzus.

Bressan otkriva da liječnici odavno vape za nekim tko će posložiti sve na svoje mjesto. 'Ali, to je jedan proces koji se ne počinje sa svakim novim mandatom iz početka. To mora btii društveni konsentus, da se započne projekt koji će trajati 5, 10 ili 20 godina', kazao je Bressan, dodajući da se ne može svaki ministar ili vlada kad stupi na vlast postaviti na način ‘svijet počinje sa mnom'.