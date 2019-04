Liječnica o prizivu savjesti: Takvom institutu u medicini nema mjesta, potebno je odvojiti crkvu od države

Doktorica Jasenka Grujić Koračin je s još nekoliko kolega liječnika pokrenula inicijativu za reguliranje priziva savjesti

Postoje liječnici koji ne misle da je priziv savjesti demokratska tekovina, a jedna od tih liječnica je i doktorica Jasenka Grujić Koračin koja je s još nekoliko kolega liječnika pokrenula inicijativu za reguliranje priziva savjesti. Upravo je ona bila gošća RTL Direkta.

'Naš zakon koji je na snazi još iz 1978. godine je jako dobar zakon. On omogućuje prekid trudnoće do 10. tjedna trudnoće od začeća na zahtjev. Nakon toga u posebnim indikacijama. Međutim, tu se ispriječio taj tzv. institut priziva savjesti. To je zapravo odbijanje vršenja standardnih postupaka u medicini', kazala je Grujić Koračin.

Ministar zdravstva, Milan Kujundžić istaknuo je kako je priziv savjesti osnovno demokratsko pravo.