Lauc oštro o mjerama stožera: Žao mi je što su zatvoreni kafići, a još više što se uvodi potpuno besmislena mjera zabrane napuštanja županija

Član Znanstvenog savjeta Vlade Gordan Lauc na facebooku je žestoko kritizirao mjere koje u borbi s koronavirusom propisuje Stožer civilne zaštite RH

'Jako mi je žao što je u Hrvatskoj 28. studenog zabranjen rad restoranima, kafićima i teretanama. Još mi je više žao što se od 22. prosinca uvodi potpuno besmislena mjera zabrane napuštanja županije u kojima ljudi imaju prebivalište. Nažalost političke ucjene, medijski pritisci i znanstvene zablude nadjačali su glas razuma i kod nas. Srećom još uvijek ne u mjeri u kojoj se to dogodilo u puno drugih zemalja, jer ljudi koji tamo žive se sada osim s podjednako velikim (često i većim) brojem umrlih i teško bolesnih ljudi još moraju nositi s praktičnom kaznom kućnog pritvora za sve, a koji će vjerojatno potrajati do proljeća (Hrvatska je prema kumulativnom broju umrlih još uvijek ispod prosjeka EU, a Slovenija, Češka, Mađarska i Bugarska imaju više umrlih od nas i u „drugom“ valu).

Veliki znanstveni radovi koji su sustavno obradili učinke različitih mjera pokazali su da postoje tri učinkovite mjere za suzbijanje pandemije:

1) Zabrana okupljanja velikog broja ljudi

2) Ograničavanje manjih okupljanja (obiteljska okupljanja, broj ljudi u restoranima i sl)

3) Edukacija javnosti o važnosti osobne odgovornosti (pranje ruku, držanje distance, korištenje maski, prozračivanje, ovlaživanje zraka)

Sve druge mjere imaju vrlo ograničen učinak na širenje epidemije, dok s druge strane nanose ogromnu štetu društvu. Da ove mjere zabrane rada koje su donesene pred tri tjedna imaju ikakav značajan učinak, onda bi on bio vidljiv u svim dijelovima Hrvatske, a ne samo na sjeverozapadu zemlje. Ono što je stvarni razlog pada na sjeverozapadu je kombinacija mjera koje su bile na snazi tijekom studenog i velikog broja ljudi koji su već preboljeli covid i postali otporni (slika).

Tri su odlučujuća faktora u dinamici pandemije:

1) Snažni sezonalni karakter bolesti koji čini da se virus zimi brže širi i češće uzrokuje teži oblik bolesti

2) Set razumnih „blagih“ mjera koje značajno utječu na usporavanje širenja virusa

3) Broj ljudi koji je postao otporan tako što je prebolio COVID-19 (ili uskoro tako što je cijepljen), tj. prokuženost populacije

Kombinacija ta tri elementa objašnjava više-manje sve što se do sada događalo u svijetu: bilo kakve mjere + dolazak proljeća su učinkovito suzbili prvi val; bilo kakve mjere i visoka prokuženost su suzbili drugi val u velikom broju zemalja Europe; niska prokuženost je rezultirala izostankom pada ili čak rastom usprkos mjerama u brojnim zemljama (Baltik, Njemačka, Danska, itd); dolazak zime značajno pogoršava situaciju u velikom dijelu Europe, itd.

Pandemija u Hrvatskoj evidentno prelazi u silaznu fazu, no to ne znači da se sada možemo opustiti. I dalje je jako puno ljudi koji se mogu zaraziti, razboljeti i umrijeti. U bolnicama je stanje jako teško jer s dolaskom hladnijeg vremena sve više ljudi razvija teški oblik bolesti. Pad broja hospitaliziranih koji u Zagrebu vidimo već preko tjedan dana, a na razini Hrvatske tri dana budi nadu, no svi zajedno moramo se jako potruditi da ograničimo kontakte i tako dodatno usporimo širenje virusa. To će kroz nekoliko tjedana značajnije smanjiti i broj hospitaliziranih i teško bolesnih ljudi. Ovu pandemiju ne želimo suzbiti tako da se svi razbolimo. Cjepivo je blizu i kombinacijom „blagih“ mjera i osobne odgovornosti možemo spasiti puno života', kaže Lauc u svojoj objavi na facebooku.