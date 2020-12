Lauc reagirao na Čačićeve izjave pa na Facebooku objasnio jednu stvar koju je pogrešno prikazao

Gordan Lauc, član vladinog Znanstvenog savjeta reagirao je na svojem Facebooku na izjave varaždinskog župana Radimira Čačića koji je u ponedjeljak uvečer žestoko kritizirao njegov rad

'U Znanstvenom savjetu je sedam ljudi koji su neovisni i jasno su rekli što traže, isto što i ja, ne danas, nego i prije mjesec i pol. Trojica su rekla da imaju ova razmišljanja, zaraženost, prokuženost... Imali smo razinu bedastoća. Lauc je rekao pet do deset puta, citiram, to govore i Čehok i Bakić i ovakvi, pet do 10 puta je veća prokuženost od evidentirane zaraženosti.', iznio je u ponedjeljak uvečer varaždinski župan Radimir Čačić gostujući u RTL Direktu te dodao: 'Ako imamo danas 12 tisuća zaraženih u Varaždinskoj županiji koji su prošli koronu, pomnožite to s tih 10 našeg stručnjaka Lauca. To je 120 tisuća. Mi imamo 30 tisuća djece ispod 18. Od 165 tisuća građana Varaždinske županije, dakle, po cesti hodaju samo zaraženi. Treba biti ozbiljna budala... Sto puta su mi ljudi rekli nemoj upotrebljavati tu riječ, ali ovo je žalosno, stravično. Nije čudno da su svi ozbiljni znanstvenici tražili da se te ljude makne iz Savjeta, tragično je da politika sluša te ljude', kazao je Čačić.

Na gostovanje se na svojem Facebook profilu osvrnuo Gordan Lauc koji je objavio: 'Župan Čačić prikazao je podatke koji pokazuju da je u Varaždinskoj županiji covid-19 preboljelo možda i više od 50% nastavnika i radnika u tvornicama. Kako su mi rekli da me župan Čačić nekoliko puta spomenuo, poslušao sam sinoćnji RTL Direkt. Moram priznati da je sasvim pristojno i razumno govorio i vjerujem da ima dobre namjere. Zato ću se potruditi pojasniti jednu stvar koju je pogrešno prikazao. Ne znam je li u pitanju nesporazum ili mu je netko to namjerno krivo prikazao, no razlika između trenutne prevalencije (oko 3% što su pokazali testovi) i ukupnog broja do sada oboljelih (prokuženost koju možemo samo procjenjivati) je velika. Župan Čačić kaže da je u pogonima, školama i sl. antigenskim testovima pronađeno oko 2,5 – 3% ljudi koji su potpuno asimptomatski, no ipak su zaraženi sa SARS-CoV-2. U Zagrebu je zaraženih nastavnika bilo čak i nešto više. Što nam taj podatak govori o stvarnom broju do sada zaraženih osoba u Varaždinskoj županiji ili Zagrebu? Varaždinska županija je na incidenciju stvarno zaraženih koju ima sada došla negdje polovinom listopada, a PCR testovi su to pokazali tjedan dana kasnije. Jedno mjesec dana bila je i znatno viša. Zaražena osoba je prosječno zaražena oko dva tjedna, dakle od tih 3% potvrđenih negdje oko 0,2% - 0,3% se svaki dan zarazilo / oporavilo. Dakle rezultati testiranja pokazuju da je u zadnjih šezdeset dana negdje između 12% i 18% radnika i nastavnika u Varaždinskoj županiji (i nastavnika u Zagrebu) preboljelo covid-19, a da nije imalo nikakve simptome.

