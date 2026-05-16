Užas na Tajlandu: Najmanje 8 poginulih i 32 ozlijeđenih nakon sudara vlaka i autobusa

Vatrogasci i spasilačke službe upućeni su na mjesto nesreće nakon što je požar zahvatio autobus i obližnja vozila u blizini postaje Makkasan gradske željezničke linije Airport Rail Link, rekli su dužnosnici, dodajući da su u nesreći sudjelovali i automobili te motocikli.

Autobus zapriječio rampe

Preliminarna izvješća pokazuju da je autobus, zaustavivši se na tračnicama, spriječio spuštanje zaštitnih rampi, rekao je novinarima zamjenik ministra prometa Siripong Angkasakulkiat.