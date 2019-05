Kuščević najavio mega digitalizaciju države i obećao da šetnja od šaltera do šaltera odlazi u povijest

Ministar uprave Lovro Kuščević najavio je u razgovoru za Hinu početak provedbe "krovnog projekta svih projekata digitalizacije" - Centra dijeljenih usluga (CDU), vrijednog 362 milijuna kuna, kojega s 85 posto sufinancira Europska unija, a ugovor za taj projekt bit će potpisan u ponedjeljak u Vladi.

Siguran je da će do kraja godine 40-ak tijela već "uvući" u CDU. Ističe kako će i o drugim državnim tijelima ovisiti koliko će oni svojih usluga digitalizirati i omogućiti na CDU-u. "To je proces koji se ne tiče samo Ministarstva uprave koje stvara temelje, platformu i preduvjete za razvoj digitalnih usluga namijenjenih građanima i poduzetnicima".

"Hrvatska je među prvih šest država koje su provele postupak notifikacije vjerodajnica u kratkom roku. U trenutnom testnom okruženju povezani smo s 15 zemalja, a s tri smo u postupku povezivanja. To je velika čast i pohvala Hrvatskoj što je među prvih šest država koje su je dobile. Također, građani EU mogu koristiti neke od digitaliziranih usluga u Hrvatskoj. Znači, Europska komisija je pohvalila sigurnost naših sustava i dozvolila pristupanje svojim institucijama", istaknuo je.

Kuščević je na pitanje kako objašnjava da nismo ranije krenuli u smjeru digitalizacije odgovorio: "Bio bih sretan da su me dočekali gotovi ili barem pripremljeni projekti, no nažalost, niti jedna vlada do ove Andreja Plenkovića nije dovoljnu pozornost posvetila digitalizaciji, jer je to zahtjevan, težak, dugotrajan i skup posao bez odmah vidljivih rezultata. Žao mi je da netko to prije nije napravio, no ova Vlada prelazi s riječi na djela."