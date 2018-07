Kuščević: Izvrsno stojimo s reformama u mom resoru

Ministar uprave Lovro Kuščević poručio je u četvrtak da reforme u njegovom resoru 'izvrsno stoje', istaknuvši kako prate reformski plan i da se sve reforme izvršavaju u roku

Kako su na zatvorenom dijelu sjednice Vlade ponovno na dnevnom redu reforme, novinari su prije sjednice Vlade pitali ministra Kuščevića kako "stoje reforme" u njegovom resoru, a on je odgovorio: "Izvrsno stojimo. Pratimo reformski plan i sve reforme se izvršavaju u roku".

Na pitanje što je s "rezanjem" javne uprave, broja zaposlenih, agencija, sistematizacijom plaća, ministar uprave je podsjetio da se jučer u Varaždinu imala prilika čuti najava da se ide u spajanje ureda državne uprave sa županijama. To će prvo decentralizirati javnu upravu, a drugo i racionalizirati jer, kaže Kuščević, očekuju da će manji broj ljudi pristati prijeći u županije.

"Osim toga, zakon o plaćama u državnim službama je također u završnoj fazi. Tu isto očekujemo znatne uštede. Nakon toga idu uredbe o sistematizaciji, uredbe o nazivima, o koeficijentima. Dakle, vrlo aktivno radimo na svim reformama javne uprave", istaknuo ministar Kuščević.

Novinari su ga pitali i kako tumači presude u Austriji hrvatskim državljanima koji su na Bleiburgu uzvikivali "Za dom spremni" i podizali ruku u "Hitlerov pozdrav", jer su osude brutalne, a oni se kaju i kažu da nisu namjerno, da su bili pijani. Upitali su ga i misli li da bi takvo nešto funkcioniralo u Hrvatsko te zašto takvih kazni nema u Hrvatskoj.

"To je austrijsko pravosuđe koje je takvo kakvo je. Neću komentirati njihove presude, međutim, dobro je da se pošalje poruka da određeni simboli, određeno ponašanje nije prihvatljivo", istaknuo je Kuščević.

A na pitanje zašto mi nismo kadri poslati tu poruku, Kuščević je rekao: "Pa, dobro, to se dogodilo u Austriji, ne može hrvatsko pravosuđe suditi za neka djela ili nedjela koja se događaju u Austriji. Međutim, dobro je, i zadnji događaj u Bleiburgu je bio zaista dostojanstven, zaista se odala žrtva svim nevino pogubljenim ljudima na Bleiburgu i dobro je da se pošalje poruka da to i bude tako, a ne da se na bilo koji način to kontaminira", rekao Kuščević.