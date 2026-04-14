Autohtoni okusi Hrvatske

Kulen, lički škripavac i ludbreški hren na novim poštanskim markama

M. Šu./Hina

14.04.2026 u 09:15

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Hrvatska pošta
Bionic
Reading

Slavonski kulen, sir lički škripavac i ludbreški hren motivi su poštanskih maraka u novom izdanju serije "Hrvatski zaštićeni poljoprivredni i prehrambeni proizvodi", izvijestili su u utorak iz Hrvatske pošte.

Hrvatska pošta stavit će u optjecaj 15. travnja tri nove prigodne marke iz serije „Hrvatski zaštićeni poljoprivredni i prehrambeni proizvodi“ koja izlazi svake druge, parne, godine.

Ovaj su put na markama motivi slavonski kulen (ili slavonski kulin), sir lički škripavac i ludbreški hren.

Autor maraka zagrebački je dizajner Dean Roksandić.

Nove marke tiskane su tehnikom višebojnog ofseta u arčićima s devet maraka i u nakladi 25.000 primjeraka po motivu, a izdanje prati i prigodna omotnica prvog dana (FDC).

vezane vijesti

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

