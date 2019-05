Kujundžić: U četvrtak sastanak s veledrogerijama oko dugova

Ministar zdravstva Milan Kujundžić najavio je u ponedjeljak da će se u četvrtak sastati s predstavnicima veledrogerija kako bi razmotrili problem dugova bolnica za isporučene lijekove i medicinski materijal, a posebice kako riješiti dugove nekoliko bolnica kojima prijeti ovrha

'Postoji nekoliko bolnica s prijetnjom ovrhe i treba žurno iznaći tih 100-njak milijuna kuna da se to otkloni, a sve drugo se treba rješavati dugoročno. To su bolnice u Dubrovniku, Sisku, Vinkovcima, Virovitici. One su akutni problem, ali sastajemo se i zbog dugoročnog rješenja problema s dugovima', izjavio je Kujundžić na skupu u Školi narodnog zdravlja 'Andrija Štampar'.

Istaknuo je kako ukupni dug u zdravstvu iznosi 8 milijardi kuna, koji je ova Vlada naslijedila i pokušava ga riješiti.

Dugovi su problem koji traje sva ova desetljeća, oni su problem ove administracije i svih budućih, kazao je Kujundžić.

Dodao je kako za vrijeme ove Vlade dug nije rastao, kao ni javni dug države zbog tih dugova, no sustav se mora temeljiti na održivosti, a to znači da treba osigurati sredstva za ono što se troši i razinu zaštite koju želimo osigurati.