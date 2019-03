Kujundžić: Sve smo stariji pa treba razmišljati o pomicanju dobne granice za odlazak u mirovinu

Ministar zdravstva Milan Kujundžić komentirao je u utorak inicijativu sindikata za raspisivanje referenduma "67 je previše" kazavši kako smo sve starija populacija pa treba razmišljati o pomicanju dobne granice za odlazak u mirovinu

"S etičkog i biološkog aspekta može se raspravljati o tome može li čovjek raditi do 65 ili 67 godine, međutim svjetski trendovi dolaze i u Hrvatsku, sve smo starija populacija i trebat će razmišljati o pomicanju dobne granice do kada se radi", izjavio je Kujundžić na poslovnom doručku "Održivost sustava zdravstva u Hrvatskoj" koji je organizirala Američka gospodarska komora .

Sindikati će od 27. travnja do 11. svibnja prikupljati potpise za raspisivanje referenduma kojim bi se umjesto sadašnjih 67 godina vratila dob od 65 godina za odlazak u starosnu mirovinu.

Neovisno o tome hoće li i kada taj zakon stupiti na snagu svima koji žele raditi nakon 65 to trebao omogućiti, smatra ministar zdravstva.

Na novinarski upit što bi to značilo za zdravstveni sustav Kujundžić je ustvrdio da se od rada ne obolijeva. "Puno puta ljudi kažu - dok sam radio bio sam dobro, a čim sam otišao u mirovinu dohvatile su me bolesti", kazao je Kujundžić naglasivši da to zahtjeva ozbiljnu raspravu.