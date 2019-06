Krško i Paks su iza ugla: Znate li koji su protokoli u slučaju nesreće i tko smije dobiti spasonosne tablete kalij jodida?

Ako ste pogledali hit seriju Černobil, sigurno ste si osvijestili to da je jedna nuklearka, ona u Krškom, tek deset kilometara od hrvatske granice, a 26 kilometara zračne linije od prvih kuća u Zagrebu. Zbog blizine Krškog, ali i mađarske nuklearke Paks, koja se nalazi 120 kilometara od Osijeka, u Hrvatskoj postoje protokoli u slučaju havarije tih nuklearki

Riječ je o tabletama koje su prije nekoliko godina osigurane za stanovnike tog područja i koje je financirao NE Krško. Godine 2013. spominjalo se da bi se jodna profilaksa trebala dijeliti i onima s hrvatske strane granice, a koji su na rubu prve zone. No to se nije dogodilo.

U ovom je dokumentu definirano korištenje joda u slučaju radijacije iz Krškog te je navedeno na koji će način stanovništvo tada doći do tableta. U njemu se pak spominje da se zona primjene hitnih mjera zaštite i spašavanja oko Nuklearne elektrane Krško proteže u radijusu od 25 kilometara, no to područje dijele na dvije podzone, onu od 15 kilometara od nuklearke, i onu od 15 do 25 kilometara.