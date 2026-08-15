Krkljanac, smeće i 'površina Marsa': Izbio žestoki politički rat oko domaćinstva Eurosonga

Odmah nakon objave informacije da će Burgas, crnomorski grad na istoku Bugarske, biti domaćin natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2027. započeo je žestoki politički obračun u kojemu se ne biraju riječi

Gradonačelnik Burgasa, Dimitar Nikolov, sljedeće će godine napuniti 20 godina na čelu jednog od najvećih bugarskih gradova, a kao poklon za tu obljetnicu dobio je u krilo organizaciju najvećeg europskog zabavnoglazbenog događaja.

Nikolov slovi za jednog od najuspješnijih lokalnih političara GERB-a, stranke bivšeg premijera Bojka Borisova, koji je na ovogodišnjim parlamentarnim izborima doživio debakl, završivši tek na trećem mjestu. Time je GERB nakon više desetljeća tijekom kojih je na ovaj ili onaj način obnašao vlast ispao iz svih kombinacija, pa je Burgas praktički ostao posljednje veće uporište GERB-a. U nešto boljoj poziciji su njihovi prirodni protivnici iz reformskog bloka PP-DB koji je podržao nezavisnog gradonačelnika Sofije Vasila Terzieva. I jedan i drugi blok, međutim, na nacionalnoj razini kotira kao slaba oporba stranci bivšeg predsjednika Rumena Radeva Progresivna Bugarska, koja ima samostalnu većinu od čak 131 od 240 zastupnika u parlamentu. Zato ne iznenađuje da su odluku o tome da će Burgas biti domaćin Eurovizije obje strane iskoristile za politički obračun.

'Prednost Burgasa je to što ima gradonačelnika' Službeno, cijeli proces odabira domaćina vodila je bugarska nacionalna televizija BNT uz posredovanje EBU-a, a uz dva već spomenuta grada, za domaćinstvo su se natjecali još Plovdiv i Varna. Zaključeno je da Burgas od svih gradova ima najozbiljnije adute: novu Arenu Burgas, turističku infrastrukturu južne crnomorske obale i golemo iskustvo s velikim brojem sezonskih gostiju. Nikolov tvrdi da je prilikom pripreme za kandidaturu u gradu i okolici evidentirano više od 157.000 kreveta, a već se razgovara i o dodatnim letovima preko Sofije i Istanbula.

S druge strane, Sofija ima najveći aerodrom u zemlji, metro, najviše hotela, najveću dvoranu i infrastrukturu glavnog grada. Ovdje se u priču uključuje politika. Parlamentarni zastupnik GERB-a Toma Bikov odaslao je otrovnu strelicu: 'Najvažnija prednost Burgasa pred Sofijom jest to što taj grad ima gradonačelnika. Sofija ga već tri godine nema', rekao je.

Na njega se nadovezao bivši bugarski ministar vanjskih poslova i zastupnik GERB-a Georg Georgiev, koji je rekao da Sofija 'ne zadovoljava tehničke parametre' Eurosonga jer ne bi bilo ugodno dočekati Europu 'zatrpani smećem', a goste potom voziti po 'površini Marsa', kako je slikovito opisao sofijske bulevare. Nasuprot tome, Burgas je opisao kao 'grad-simbol razumne lokalne politike': čist, uređen i privlačan centar turizma, sporta i kulture.

'Sofija se kažnjava jer njome ne upravljaju pravi ljudi' Ubrzo je stigao i ništa manje revoltirani odgovor iz Sofije. Predsjednik Gradskog vijeća Cvetomir Petrov ustvrdio je da se stvara dojam da država kažnjava Sofiju zato što njome ne upravljaju 'pravi ljudi'. Pitao je i dokad će država biti 'maćeha vlastitom glavnom gradu'. Potpredsjednica vijeća Bonka Vasileva obratila se bugarskom javnom servisu s tri rečenice: 'Pokažite ocjene. Pokažite kriterije. Pokažite novac'.

Stavu iz Sofije priklanja se i dobar dio komentatora s društvenih mreža, koji - opravdano - upozoravaju na moguće logističke izazove. Naime, Burgas i njegova okolica - prije svega resort Sončev Brijag, poznat i pod engleskim turističkim nazivom Sunny Beach - povezani su s gradom tek jednom primorskom cestom, koja je i tijekom turističke sezone potpuno zakrčena te, kažu lokalci, predstavlja parking na otvorenom. Naravno, nema dokaza da je izbor Burgasa politički namješten - nova vladajuća garnitura još uvijek se nije primila smjena na javnoj televiziji pa da bi imali razloga favorizirati grad kojim upravljaju neki od njihovih političkih protivnika. Ipak, nije nevažno da je Dimitar Nikolov jedan od najprepoznatljivijih GERB-ovih političkih igrača, te se intenzivno govori o njegovoj kandidaturi za predsjednika na idućim izborima. Godinu dana uspješnih priprema, infrastrukturnih projekata i međunarodne promocije Burgasa predstavljalo bi lijep politički kapital za svakog gradonačelnika. Za Nikolova, koji grad vodi gotovo dva desetljeća, izbor za pjesmu Eurovizije može postati kruna priče o transformaciji Burgasa.

A dvojica gradonačelnika? Ironično, u cijeloj priči najmirniji su upravo ljudi oko kojih bi se politički sukob trebao voditi. Nikolov je nakon pobjede govorio o nacionalnom projektu. 'Ovo nije domaćinstvo samo jednog grada. Ovo je domaćinstvo Bugarske', poručio je. Ni sofijski gradonačelnik Terziev nije krenuo u napad. Čestitao je Burgasu i najavio da će Sofia pomoći te pokušati realizirati dio svojeg eurovizijskog programa kao popratna događanja. BNT ionako planira uključiti Sofiju, Plovdiv i Varnu u širi program Eurosonga. Drugim riječima, Nikolov i Terziev zasad su manje posvađani od političara koji govore u njihovo ime.