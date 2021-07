Šef Srebrnjaka tvrdi da je izložen 'divljačkim napadima', kaže da nema veze što su mu samo 32 godine: U Europi su dva premijera mojih godina

Trenutni ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak Ivo Dumić Čule nakon što je dao mandat na raspolaganje, uzvraća na optužbe, između ostalog da mu se pogodovalo na natječaju

Trenutni ravnatelj bolnice 32-ogodišnji Ivo Dumić Čule za kojega je navodno svojedobno bio raspisan natječaj koji pogoduje njegovoj kandidaturi, iznenadio je Upravno vijeće i stavio svoj mandat na raspolaganje. Vijeće sad do idućeg ponedjeljka mora odlučiti tko će privremeno voditi bolnicu dok se ne raspiše novi javni natječaj i ne izabere novi ravnatelj.

'Prije svega mislim da je pristojno tako postupiti obzirom da to nije Upravno vijeće koje je meni dalo povjerenje. Danas sam stavio mandat na raspolaganje koji nije ni prihvaćen ni odbijen. Međutim, to ne mijenja moju odluku o odlasku jer smatram da je moja glavna zadaća ispunjena. Ovaj veliki EU projekt koji je deset godina najavljivan kako će početi, prošle godine kad sam preuzeo bolnicu bio je poprilično ugrožen i ponosan sam što smo u samo 10 mjeseci uspjeli potpisati sve ugovore. Prije mjesec dana je gradnja centra krenula i po provedbenim tijelima više nije ugrožen', kazao je Dumić Čule za RTL Direkt.

Kaže da se neće javiti na novi natječaj.



Nakon uhićenja Ane Stavljenić Rukavina vas pratio ga jeglas da ste postali ravnatelj na namještenom natječaju zbog čijeg je namještanja ona i uhićena

Dumić Čule kaže: Ono što ja čitam iz medija, vidim da se radilo o nekakva dva natječaja, za prvi nisam ni znao što se događa u bolnici Srebrnjak, ja sam se javio na drugi natječaj prvenstveno zbog svojih referenci, što se vidi iz životopisa, a što se tko s kime dogovarao nije moja stvar.

Na pitanje kakve su njegove reference s obzirom na to da Nogalo kaže da je neviđeno da tako mlad specijalizant sa 32 godine postane ravnatelj bolnice, Odgovara:



'Kao što vidite, ja već godinu dana radim i pokušavam se ne ostvrtati na divljačke napade u medijima koji uglavnom paušalno karakteriziraju situaciju. Ako pričamo o godinama mislim da je to deklasirano jer samo danas imamo u Europi dva premijera mojih godina, a ako pričamo o znanstvenim referencama javio sam se jer zadnjih deset godina radim sve u području translacijske medicine, imam više od 30 radova koji su citirani više od 600 puta, sve je to dostupno u bazama podataka. Da nema svih ovih silnih upita ne bih uopće pričao o sebi jer mislim da to nije način'.