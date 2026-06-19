VIDEO Pogledajte tu gužvu na Lučkom: Vozi se u kolonama, a kaos stvaraju i nesreće

Početak produljenog ljetnog vikenda već je tradicionalno obilježen gužvama na cestama koje vode prema obali
Tako HAK javlja o gušćem prometu na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova. Posebnu pozornost trebaju obratiti vozači na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke (DC1) i Jadranske (DC8) magistrale.
Upozoravaju na prometne nesreće na A1 Zagreb-Split-Ploče u smjeru Dubrovnika, gdje je ograničenje brzine postavljeno na 80 kilometara na sat, kao i na dvije prometne nesreće na A3 Bregana-Lipovac između čvora Jakuševec i Čvora Kosnica te između čvora Popovača i čvora Kutina, obje u smjeru Lipovca.
Pojačan je promet na ulasku na autocestu u Lučkom, u smjeru mora vozi se usporeno, u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama do čvora Bosiljevo 2.
Iz HAK-a upozoravaju i na osobno vozilo u kvaru na prilazu tunela Grič u smjeru Dubrovnika, zbog čega se vozi uz ograničenje brzine od 80 km/h.
Kolona na zagrebačkoj obilaznici na prilazu naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina duga je tri kilometra.
Zbog veće gustoće prometa na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Opatije/Istre vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje.
Upozoravaju i da je promet na državnoj cesti na otoku Krku u prekidu zbog prometne nesreće kod Malinske.
Zbog tehničkih problema na carinskom terminalu prekinut je promet na izlasku za teretna vozila na GP Bajakovo, kolona je duga šest kilometara.
Prometna prognoza iz HAK-a
'Već u poslijepodnevnim satima, u petak 19. lipnja 2026., očekujemo vrlo gust promet na većini cesta. Posebno na gradskim cestama u Zagrebu koje vode prema izlazima iz grada, te na autocestama A1 Zagreb – Ploče - Karamatići i A6 Rijeka - Zagreb prema moru, zagrebačkoj obilaznici (A3) iz smjera čvorova Zagreb zapad i Buzin u smjeru naplate Lučko, autocesti A2 Zagreb - Macelj u smjeru Zagreba (posebice kod naplate Trakošćan), A3 Bregana - Lipovac u oba smjera, riječkoj obilaznici (A7) i prilazu tunelu Učka, Krčkom mostu, državnoj cesti DC1 Zagreb - Karlovac – Knin - Split i Jadranskoj magistrali DC8', ističu u svojoj prometnoj prognozi iz HAK-a.
U slučaju većih prometnih opterećenja na autocestama, a ispred tunela, moguće su i dodatne regulacije prometa uvođenjem usporavanja i povremenih zaustavljanja vozila kako se ne bi dogodili zastoji u samim tunelima čime bi se dodatno narušila sigurnost vožnje.
Na većini graničnih prijelaza, osobito s Bosnom i Hercegovinom također očekuju pojačan ulazak u zemlju.
Povremena čekanja, kolone i zastoji mogući su na naplatnim postajama Lučko (A1) u smjeru Karlovca te Zaprešić (A2), Zagreb istok (A3) i Sveta Helena (A4) u smjeru Zagreba.
Pojačan promet, a samim time i duža čekanja moguća su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom osobito na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Maljevac, Jasenovac, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica, Slavonski Brod i Županja povremeno u oba smjera te na pojedinim granicama sa Srbijom (Bajakovo) i Crnom Gorom (Karasovići). Predlažu građanima da koriste i ostale granične prijelaze u blizini: Tovarnik, Ilok I i II, te Erdut i Batinu.
'Provjerite kakvo je tamo stanje prije puta jer možda će biti brže stići na odredište uz nešto dulju vožnju, a kraće čekanje na prijelaz granice', savjetuju iz HAK-a.
Tijekom produženog vikenda povremeno gust promet očekuje se na prilazima turističkim mjestima na obali, posebice u Istri, na Kvarneru i u Dalmaciji, a uz povremene zastoje vozit će se u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pojačan priljev vozila očekuje se i u većini trajektnih luka i pristaništa prema otocima.
'Budite svjesni činjenice da je organizacija putovanja i informiranje o prometu isključivo na vozaču i putnicima. Posebno ako putujete s malom djecom, opskrbite se s dovoljno vode za piće i nečega za jelo za slučaj da stanete u prometu. Jednostavno, za dane produljenih ili ljetnih vikenda više nema mjesta čuđenju činjenici o količini vozila na cestama kad se za vrijeme takvih prometnih opterećenja opstrukcije mogu pojaviti iznenada ispred vas. U protivnom, trebate odabrati putovati na ostale dane ili noću', ističu iz HAK-a.