Početak produljenog ljetnog vikenda već je tradicionalno obilježen gužvama na cestama koje vode prema obali

Tako HAK javlja o gušćem prometu na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova. Posebnu pozornost trebaju obratiti vozači na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke (DC1) i Jadranske (DC8) magistrale. Upozoravaju na prometne nesreće na A1 Zagreb-Split-Ploče u smjeru Dubrovnika, gdje je ograničenje brzine postavljeno na 80 kilometara na sat, kao i na dvije prometne nesreće na A3 Bregana-Lipovac između čvora Jakuševec i Čvora Kosnica te između čvora Popovača i čvora Kutina, obje u smjeru Lipovca. Pojačan je promet na ulasku na autocestu u Lučkom, u smjeru mora vozi ﻿se ﻿usporeno, u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje ﻿na pojedinim dionicama do čvora Bosiljevo 2.

Gužve na Lučkom Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL

Iz﻿ HAK-a upozoravaju i na osobno vozilo u kvaru na prilazu tunela Grič ﻿u smjeru Dubrovnika, zbog čega se vozi uz ograničenje brzine od 80 km/h. Kolona na zagrebačkoj obilaznici na prilazu naplatnoj postaji Lučko iz smjera ﻿Buzina duga je tri kilometra. Zbog veće gustoće prometa na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Opatije/Istre vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje. Upozoravaju i da je promet na državnoj cesti na otoku Krku u prekidu zbog prometne nesreće kod Malinske. Zbog tehničkih problema na carinskom terminalu prekinut je promet na izlasku za teretna vozila na GP Bajakovo, kolona je duga šest kilometara.

Kolone na Lučkom Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL







+22 Kolone na Lučkom Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL