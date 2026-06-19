FOTO Krenule gužve: Kod Lučkog prema moru kolona sve duža

HAK upozorava na gužve na pojedinim cestama i autocestama zbog produljenog vikenda. Ističu kako bi zbog toga na pojedinim dijelovima autocesta mogla biti uvedena i privremena regulacija prometa
Pred nama je prvi ljetni produljeni vikend. Naime, u ponedjeljak je Dan antifašističke borbe koji je za većinu građana neradan. To se već vidi i po trenutnom stanju na cestama.
"Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke (DC1) i Jadranske (DC8) magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje", javljaju iz HAK-a.
Dodaju kako je pojačan promet na ulasku na autocestu A1 u Lučkom te se u smjeru mora vozi usporeno na pojedinim dionicama do čvora Bosiljevo 2. Na naplati Lučko u smjeru Zagreba kolona je duga jedan kilometar, dok je na zagrebačkoj obilaznici iz smjera čvora Zagreb-zapad duga dva, a iz smjera čvora Buzin čak pet kilometara.
Zbog prometne nesreće na autocesti A1 u tunelu Sveti Marko u smjeru Dubrovnika promet se odvija jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine na 40 kilometara na sat.
Prometna prognoza
HAK je još u srijedu iznio svoje procjene prometa tijekom prazničnog vikenda. "Kako je školska godina završila još 12. lipnja, za očekivati je da će se velik dio vozača ponovno uputiti na produljeni vikend ili na godišnji odmor. Tako da već u poslijepodnevnim satima, u petak 19. lipnja 2026., očekujemo vrlo gust promet na većini cesta, posebno na gradskim cestama u Zagrebu koje vode prema izlazima iz grada, te na autocestama A1 Zagreb – Ploče - Karamatići i A6 Rijeka - Zagreb prema moru, zagrebačkoj obilaznici (A3) iz smjera čvorova Zagreb zapad i Buzin u smjeru naplate Lučko, autocesti A2 Zagreb - Macelj u smjeru Zagreba (posebice kod naplate Trakošćan), A3 Bregana - Lipovac u oba smjera, riječkoj obilaznici (A7) i prilazu tunelu Učka, Krčkom mostu, državnoj cesti DC1 Zagreb - Karlovac – Knin - Split i Jadranskoj magistrali DC8", prognozirali su iz HAK-a i pogodili.
Dodali su da bi se zbog gužvi ispred tunela mogle aktivirati i dodatne regulacije prometa, koje uključuju usporavanje i povremeno zaustavljanje vozila ispred tunela.
Moguća dulja čekanja na granici
Pojačan promet očekuju i na graničnim prijelazima. Duljih čekanja moglo bi biti na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom osobito na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Maljevac, Jasenovac, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica, Slavonski Brod i Županja povremeno u oba smjera te na pojedinim granicama sa Srbijom (Bajakovo) i Crnom Gorom (Karasovići).
"Tijekom produženog vikenda povremeno gust promet očekuje na prilazima turističkim mjestima na obali, posebice u Istri, na Kvarneru i u Dalmaciji, a uz povremene zastoje vozit će se u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pojačan priljev vozila očekuje se i u većini trajektnih luka i pristaništa prema otocima", smatraju u HAK-u.
Dodaju da na praznični ponedjeljak poslijepodne i navečer očekuju vrlo gust promet u smjeru unutrašnjosti, posebice na autocestama A1 Zagreb – Ploče - Karamatići i A6 Rijeka - Zagreb te državnoj cesti DC1 osobito između Karlovca i Zagreba.
"Moguće su kolone i dulja čekanja na dijelu autoceste A1 od Ogulina, preko Bosiljeva, pa sve do Karlovca i Zagreba, ali i na naplatnim postajama Lučko i Demerje te na dionicama autocesta u zonama odmorišta i ponovno nekih od tunela. Na cesti DC102 preko otoka Krka, realno je za očekivati gužve i kolone prema mostu", upozoravaju iz HAK-a.