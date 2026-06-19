FOTO Krenule gužve: Kod Lučkog prema moru kolona sve duža

HAK upozorava na gužve na pojedinim cestama i autocestama zbog produljenog vikenda. Ističu kako bi zbog toga na pojedinim dijelovima autocesta mogla biti uvedena i privremena regulacija prometa

Pred nama je prvi ljetni produljeni vikend. Naime, u ponedjeljak je Dan antifašističke borbe koji je za većinu građana neradan. To se već vidi i po trenutnom stanju na cestama. "Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke (DC1) i Jadranske (DC8) magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje", javljaju iz HAK-a.

Dodaju kako je pojačan promet na ulasku na autocestu A1 u Lučkom te se u smjeru mora vozi usporeno na pojedinim dionicama do čvora Bosiljevo 2. Na naplati Lučko u smjeru Zagreba kolona je duga jedan kilometar, dok je na zagrebačkoj obilaznici iz smjera čvora Zagreb-zapad duga dva, a iz smjera čvora Buzin čak pet kilometara. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 u tunelu Sveti Marko u smjeru Dubrovnika promet se odvija jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine na 40 kilometara na sat. Prometna prognoza HAK je još u srijedu iznio svoje procjene prometa tijekom prazničnog vikenda. "Kako je školska godina završila još 12. lipnja, za očekivati je da će se velik dio vozača ponovno uputiti na produljeni vikend ili na godišnji odmor. Tako da već u poslijepodnevnim satima, u petak 19. lipnja 2026., očekujemo vrlo gust promet na većini cesta, posebno na gradskim cestama u Zagrebu koje vode prema izlazima iz grada, te na autocestama A1 Zagreb – Ploče - Karamatići i A6 Rijeka - Zagreb prema moru, zagrebačkoj obilaznici (A3) iz smjera čvorova Zagreb zapad i Buzin u smjeru naplate Lučko, autocesti A2 Zagreb - Macelj u smjeru Zagreba (posebice kod naplate Trakošćan), A3 Bregana - Lipovac u oba smjera, riječkoj obilaznici (A7) i prilazu tunelu Učka, Krčkom mostu, državnoj cesti DC1 Zagreb - Karlovac – Knin - Split i Jadranskoj magistrali DC8", prognozirali su iz HAK-a i pogodili.

HAK gužve Izvor: Screenshot / Autor: HAK





HAK gužve Izvor: Screenshot / Autor: HAK