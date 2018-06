Krećete na more? Doznajte kakvo vas vrijeme čeka i kada će se stvarati gužve na cestama

Nakon hladnijih dana, svi koji ovog vikenda kreću put mora, dočekali su dobre vijesti. Temperature su u porastu, no i dalje su mogući lokalni pljuskovi, osobito u gorju te na riječkom i dubrovačkom području. Početak idućeg tjedna biti će stabilan. No već sredinom tjedna stiže manje pogoršanje s kišom

Subota će na zagrebačkom području biti sunčana i toplija, ali sredinom dana i poslijepodne na širem području grada postoji mogućnost za poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se od 17 do 19, a najviša dnevna od 26 do 28 °C, javlja Državni hidrometeorološki zavod.