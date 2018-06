Kiša će nas gnjaviti do nedjelje a onda slijedi proljepšanje, evo gdje će temperature dosezati 30 stupnjeva

Oblačno vrijeme s povremenom kišom i pljuskovima, uz koje su se hrvatski građani probudili u petak, nastavit će se tijekom cijelog dana, posebice u kopnenom dijelu zemlje, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ)

Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, u gorju sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima, dok će duž obale ujutro puhati bura, a kasnije sjeverozapadnjak.

Promjenjivo oblačno s kišom uglavnom će biti u unutrašnjosti, dok će na Jadranu uglavnom prevladavati sunčano. No, i na Jadranu postoji mogućnost za lokalne pljuskove, pogotovo na krajnjem jugu, prognoza je DHMZ-a .

Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti kretat će se od 21 do 26 stupnjeva Celzija, dok će na Jadranu one biti koji stupanj više te se kretati od 24 do 28 stupnjeva.

U subotu će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, još ujutro uz mogućnost za mjestimice malo kiše, a poslijepodne poneki pljusak s grmljavinom.

Na Jadranu će biti sunčanije i uglavnom bez oborina ili uz lokalni pljusak na širem riječkom i dubrovačkom području. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, dok će na Jadranu puhati umjerena do jaka bura, a poslijepodne zapadnjak i sjeverozapadnjak.