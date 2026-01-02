za milijun eura

Kreće obnova Marjana: Bit će srušeno 4000 stabala, moguća je još veća šteta

M.Da./Hina

02.01.2026 u 19:49

Park šuma Marjan kreće u obnovu
Park šuma Marjan kreće u obnovu Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Sanacija oko četiri tisuće oštećenih stabala u splitskoj park-šumi Marjan, koja je stradala u nevremenu prošlog ljeta, počela je u petak, troškovi će iznositi milijun eura a rok za završetak radova je tri mjeseca

"Grad Split je osigurao milijun eura za sanaciju a nakon sanacije uslijedit će pošumljavanje park-šume Marjan", rekao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Rokovi za uklanjanje oko četiri tisuće slomljenih i oštećenih stabala su tri mjeseca i nužno ih je završiti u tom razdoblju radi sprječavanja masovne zaraze stabala mediteranskim potkornjakom, štetnim kukcem koji se u međuvremenu namnožio.

vezane vijesti

"Ako se sanacija završi u roku od tri mjeseca u tom će se slučaju spriječiti širenje potkornjaka na zdrava stabla", rekao je Ivan Maretić, koji je zadužen za nadzor šumarskih radova na Marjanu. U protivnom, dodao je, nastupit će veća šteta.

Ravnatelj Park-šume Marjan Jakša Božanić upozorio je da se radi o "realnoj opasnosti od potkornjaka". "Potkornjak je opasan posebice ako zima bude topla i vlažna jer mu to pogoduje širenju", kazao je.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
jacques moretti

jacques moretti

Javio se vlasnik izgorjelog kafića u Švicarskoj: Poslao je kratku poruku
riječ stručnjaka

riječ stručnjaka

Kako je došlo do tragedije u Švicarskoj: 'To je najgora moguća situacija'
korupcija u graditeljstvu

korupcija u graditeljstvu

Hong Kong krenuo u čistku: Karteli povezani s trijadama sudjelovali u obnovi naselja

najpopularnije

Još vijesti