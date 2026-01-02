Kreće obnova Marjana: Bit će srušeno 4000 stabala, moguća je još veća šteta

"Grad Split je osigurao milijun eura za sanaciju a nakon sanacije uslijedit će pošumljavanje park-šume Marjan", rekao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Rokovi za uklanjanje oko četiri tisuće slomljenih i oštećenih stabala su tri mjeseca i nužno ih je završiti u tom razdoblju radi sprječavanja masovne zaraze stabala mediteranskim potkornjakom, štetnim kukcem koji se u međuvremenu namnožio.