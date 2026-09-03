Hrvatska najavljuje 'renesansu željeznice', a vlakovi doživljavaju nesreće: Što se zapravo događa?

Kako izvještava Vanja Margetić za Dnevnik NoveTV , problem nije tako jednostavno definirati. Nenad Mrgan iz Sindikata strojovođa Hrvatske upozorava na je hrvatska mreža željeznica jedno veliko gradilište te se u ovakvim izvanrednim situacijama događaju propusti.

U nesrećama su sudjelovali i putnički i teretni vlakovi, a dogodile su se i u Rijeci i u Đurđevcu. Dakle, ne može se reći da je samo jedna dionica problematična.

'Toga će biti i dok god, kako mi to volimo reći, renesansa željeznice traje u ovih narednih desetak godina, dok je sve u radovima, bojim se da će toga biti i dalje', rekao je Mrgan.

Profesor Mladen Nikšić s Fakulteta prometnih znanosti za Dnevnik NoveTV upozorava na zanimljive specifičnosti kod nesreća u Rijeci i Đurđevcu.

'Specifično je da su se nesreće dogodile na skretnicama. Znači, i putnički vlak u Đurđevcu i teretni vlak u Pećinama je iskliznuo, odnosno vagoni su iskliznuli na skretnicama. Neobično je što je iskliznuo stražnji dio putničkog vlaka, a isto tako iskliznuli su šesti, sedmi i osmi vagon u teretnom vlaku', ističe profesor Nikšić.

I dok putničke vlakove voze mlađi strojovođe, a vlakovi su noviji, u teretnom prometu slika je nešto drugačija.

'Upitna nam je starosna dob teretnih lokomotiva. Recimo, ako gledate nacionalnog prijevoznika, ulazi se u nekakve najmove, ali nikad se nije dogodila ta investicija države, što je trebala napraviti kupnjom 15, 20 novih modernih lokomotiva. I tu se očekuje neka subvencija, način da se to napravi, modernizira, onda će to biti daleko sigurnije i bolje. Teretnih lokomotiva, ono što mi imamo, starost je 40 godina', upozorava Mrgan.

Dodaje kako bi veću pozornost trebalo posvetiti inspekciji vagona koji iz inozemstva dolaze u Hrvatsku. Jer svaka nesreća za sobom povlači i sanaciju pruge, a to znači da je ta dionica nekoliko dana zatvorena za promet.

Profesor Nikšić za Dnevnik NoveTV upozorava da su stalna zatvaranja pruga, što zbog popravaka, što zbog održavanja, izuzetno skupa, jer gotovo ne postoje dobri alternativni pravci za teretni promet. U trenutku kad se Luka Rijeka razvija i bilježi velik porast prometa, to je i veliki problem.

No, svi se slažu, trebalo bi dodatno uložiti u ljudstvo i infrastrukturu.