Kosovska predsjednica: Gradi se novi front za Rusiju na Zapadnom Balkanu

Slaže se da riječ o ozbiljnim optužbama, ali riječ je i o ozbiljnom činu.

'To je čin koji je usmjeren na anektiranje sjevernog dijela Kosova i to ne bi stalo na tome nego bi destabiliziralo čitavu regiju Zapadnog Balkana. Doista, zakoni o kojima govorim su jasni. Sjevernu brigadu i civilnu zaštitu srpska država otvoreno financira već neko vrijeme, a ponajviše posljednjih nekoliko mjeseci. Njihova obuka događala se u srpskim vojnim objektima i bazama, u Pasuljanskim livadama i u drugim vojnim bazama. O tome postoji i dokumentacija i snimljeni materijal. Srpska vojna industrija proizvela je oružje koje smo mi konfiscirali, a koje je pripadalo Sjevernoj brigadi i civilnoj zaštiti, nakon što je prije toga pripadalo samoj srpskoj vojski. Prema tome je lanac dokaza vodi do srpske vojske. A nadalje i sam Vučić je povezan s Milanom Radoičićem koji je vođa tog terorističkog napada', nabrojila je.