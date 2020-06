Korona je Splićane vratila gradu, ne nose maske i uživaju: Đava je taj virus koji skače metar ipo s čovika na čovika. A mene ako zakači, zakači

Splićani će vam to potpuno iskreno priznati tek kad isključite mikrofone i maknete kamere: Grad je ovih dana prekrasan, gotovo pa nestvaran. I samo njihov, otprilike kao u onim kasnim devedesetima i dobu prije turizma, jurnjave za novcem, strke, buke i šminke. Split je sada opet opušten i ležeran, čak onako malo klošarski…

'Znaš šta, meni je sve to nekako nedodirljivo i zagonetno. Đava je taj virus koji skače metar ipo s čovika na čovika. A mene ako zakači, zakači, šta ću ja', iskreno nam se ispovijeda Mladen, a s prijateljem Stipom hrani cijelu hrpu mačaka na vrhu Marmontove. Nema ovdje nikakve nervoze, galame i straha, a kamoli maski za lice ili sličnih globalnih novotarija. Kao uostalom u cijelom gradu.

'Ako me HDZ nije uspio uništiti, e pa neće ni neki virus', ljutito nam u prolazu dobacuje starija gospođa. Ne stignemo je ni priupitati za ime, tek doznajemo da s fakultetom i četrdeset godina staža u jednoj ljekarni danas ne uživa u materijalnom obilju, dapače. Odjurila je u smjeru kazališta.

Da odmah zaključimo priču o maskama: u dva sata điravanja centrom Splita vidjeli smo ih tek nekoliko, najčešće tamo gdje su baš obavezne. Recimo, lijepo lice sakrila je Milena, prodavačica donjeg rublja u poznatom dućanu, u kojem se preporuke epidemiologa poštuju od prve do zadnje. I Milena primjećuje da su se - sada kada turista više nema - Splićani vratili svome gradu.

'Zato što ne volim pretjerivanje! Znam da je stvar ozbiljna i da se treba paziti, ali ja i inače ne volim da ljudi dišu direktno u mene, pa im to ne dopuštam ni sada. Čini mi se da je to dovoljno', veselo će naš slikar.

'Ona neka tuka na televiziji najprije je govorila da su maske obavezne, pa da nam ne trebaju, pa da ju ona nosi zato što ima alergiju, pa su se svi skupa sakrili iza onog stakla… Taj stranački stožer izludio je ljude! Kako to da se nijedna blagajnica nije zarazila ili nitko tko živi normalnim, svakodnevnim životom?' pita se Letica. Mi njega pitamo - zašto ipak ne nosi masku?

'Znaš, jedno vrijeme nosili smo maske unutra, u ovih nekoliko kvadrata, ali smo odustali kao i svi. Ali mene ti je još uvijek malo strah da smo se prebrzo otvorili i da su se ljudi baš opustili. Valjda nam se neće obiti o glavu, a?' pita nas Vanja Zubak i juri poslužiti goste. Ima i nešto stranaca, primijetili smo da dominiraju Nijemci. Mahom mlađi parovi koji su se sjurili automobilom do Splita, pa će skoknuti na otoke ili dalje prema Dubrovniku. Mi na Peristilu presrećemo Elisabeth, učiteljicu iz malenog Kemptena, koja je tek stigla i biciklom dopedalirala iz obližnjeg kampa u Stobreču.

'Najprije ništa to nisam zarezivala, pa sam počela nositi masku i rukavice kad je baš zagustilo, a onda se opet sve nekako vratilo u normalu. Znaš šta ću ti reć': mene je korona spasila, nema mi više onih pijanih Engleza pod prozorom', raduje se teta Mare.

'I onda je došla korona, baš me nimalo nije razveselila. Prepala sam se da će mi sve propasti, pogotovo jer nisam mogla ispuniti onaj formular za ulazak u Hrvatsku - planirala sam se skitati po obali i nisam mogla kazati gdje ću biti u svakom trenutku. Ali onda sam se dopisivala s nekim iz hrvatske administracije i sve je ispalo dobro', veselo će Elisabeth. Hrvatska je, kaže, prekrasna bez gužve.

'E, ali njega je uništila', nadovezuje se pokazujući na glavu koja izviruje s druge strane pulta. To je Zagrepčanin Jura, u rekordnom roku prekršten u Jure, kako već spada. On kaže da ga nije baš uništila, ali ga bogme nije ni usrećila.

Kao ni Tomislava Čubelića, splitskog ugostitelja kojega pasionirane pratiteljice sapunica još uvijek prepoznaju po ulozi Jakiše u 'Ruži vjetrova'. On je ovdje baš nedavno otvorio Misto, prvi pravi 'dalmatinski street food' restorančić. Čubelić gura domaći đir, sve do Dalvinovog pelinkovca, pa priznaje da ga - iako se pomirio s time da će dulje vrijeme biti u minusu - veseli to da je Misto već u điru i da su ga prihvatili domaći ljudi. Stranci poslije dođu sami od sebe.