Kontrole na granicama sada traju dulje: Zbog novog sustava odbijene tisuće ljudi

Novi europski sustav za evidenciju ulazaka i izlazaka (Entry/Exit) donosi osjetne promjene na granicama - i u sigurnosti i u načinu kontrole putnika. O tome je u Dnevniku HTV-a govorio Zorana Ničena, pomoćnik glavnog ravnatelja policije i načelnik Uprave za granicu
Prema njegovim riječima, riječ je o velikom iskoraku u odnosu na dosadašnju praksu. ‘Dosadašnji sustavi provjeravali su zaštitne elemente putovnica, a ovaj sustav prikuplja i biometrijske podatke svake osobe. To znači da korištenje tuđih putnih isprava postaje nemoguće’, rekao je.
Sustav je povezan s drugim bazama, uključujući AFIS i NABIS, pa omogućuje usporedbu podataka i njihovu primjenu u kriminalističkim istragama. ‘Diže se apsolutno sigurnost, ali i interoperabilnost sa svim ostalim sustavima gdje se dijele podaci o prikupljenoj biometriji’.
Kontrole su sad nešto duže
Iako sigurnost raste, kontrole traju nešto dulje. Jedan pregled traje oko 70 sekundi, ovisno o snalaženju putnika. Na cestovnim prijelazima to znači i izlazak iz vozila radi skeniranja, što dodatno usporava promet. Policija zato uvodi mobilne uređaje kako bi ubrzala postupak, osobito vikendom i tijekom turističke sezone.
Velike gužve, tvrdi Ničeno, nisu izravno posljedica novog sustava. ‘Ne bih rekao da su gužve uzrokovane Entry/Exit sustavom. Na Bajakovu se čekalo oko tri sata, ali riječ je o petku prije pravoslavnog Uskrsa, kada su takva putovanja uobičajena’.
Odbijene tisuće ljudi
Od početka primjene već su zabilježeni milijuni provjera: otvoreno je više od milijun dosjea i provedeno preko tri milijuna verifikacija. Ipak, dio putnika nije prošao kontrolu. Samo u jednom danu odbijen je 3261 ulazak, najčešće zbog ‘overstayja’, odnosno prekoračenja dopuštenog boravka u Europskoj uniji. Nova tehnologija pritom donosi veću preglednost – putnici odmah vide koliko dana još smiju ostati u EU.
Istodobno, broj nezakonitih prelazaka granice pada. Prošle godine evidentirano ih je oko 16.400, što je 40 posto manje nego ranije, dok je ove godine zabilježeno 2135 slučajeva, odnosno dodatni pad od oko 20 posto. Ničeno upozorava da ti podaci ovise o sezoni i vremenu te da se s toplijim danima može očekivati novi rast. Policija situaciju prati u suradnji s Frontexom i prema procjenama rizika raspoređuje snage.
Najavljena je i nova faza migracijske politike: od 12. lipnja počinje primjena Pakta o migracijama i azilu, koji predviđa obvezno zadržavanje tražitelja azila do 12 tjedana – mjera za koju se očekuje da će dodatno smanjiti broj ulazaka.