Kontrole na granicama sada traju dulje: Zbog novog sustava odbijene tisuće ljudi

Prema njegovim riječima, riječ je o velikom iskoraku u odnosu na dosadašnju praksu. ‘Dosadašnji sustavi provjeravali su zaštitne elemente putovnica, a ovaj sustav prikuplja i biometrijske podatke svake osobe. To znači da korištenje tuđih putnih isprava postaje nemoguće’, rekao je.

Sustav je povezan s drugim bazama, uključujući AFIS i NABIS, pa omogućuje usporedbu podataka i njihovu primjenu u kriminalističkim istragama. ‘Diže se apsolutno sigurnost, ali i interoperabilnost sa svim ostalim sustavima gdje se dijele podaci o prikupljenoj biometriji’.

Kontrole su sad nešto duže

Iako sigurnost raste, kontrole traju nešto dulje. Jedan pregled traje oko 70 sekundi, ovisno o snalaženju putnika. Na cestovnim prijelazima to znači i izlazak iz vozila radi skeniranja, što dodatno usporava promet. Policija zato uvodi mobilne uređaje kako bi ubrzala postupak, osobito vikendom i tijekom turističke sezone.

Velike gužve, tvrdi Ničeno, nisu izravno posljedica novog sustava. ‘Ne bih rekao da su gužve uzrokovane Entry/Exit sustavom. Na Bajakovu se čekalo oko tri sata, ali riječ je o petku prije pravoslavnog Uskrsa, kada su takva putovanja uobičajena’.