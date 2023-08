Konaković: Vladajuća koalicija u BiH obnavlja povjerenje i funkcionira

"U teškim političkim okolnostima vraćamo povjerenje u BiH i na taj način možemo doći do rješenja i za teške teme oko kojih nema suglasnosti", kazao je Konaković.

Nakon sjednice Vijeća ministara BiH održane u Sarajevu Konaković je kazao kako su usuglašena ili će to u narednih dan-dva biti još tri zakona koja bi onda do kraja mjeseca temeljem dogovora lidera stranaka koje čine vladajuću većinu postignutog u utorak trebali biti usvojeni u državnom parlamentu.

Zastupnički dom parlamenta BiH u utorak je nakon četiri godine zastoja usvojio tri usuglašena zakona iz paketa od 14 reformskih prioriteta na kojima inzistira Europska komisija kako bi odobrila početka pregovora o članstvu u Uniji. Ostalo je još da Dom naroda potvrdi zakone o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV), o ombudsmanu za ljudska prava te o slobodi pristupa informacijama što se očekuje do 30. kolovoza

Konaković je pojasnio je kako sada na parlament šalju zakon o strancima te o sudovima i vinu. "Ne sumnjam u dobre namjere svih naših kolega i ne sumnjam da ćemo sve ovo imati završeno do 30. kolovoza", kazao je Konaković uz konstataciju kako je politika dogovora već dovela do značajnog iskoraka na europskom putu.

Potvrdio je kako ustroj Ustavnog suda odnosnosno donošenje novog zakona o tom sudu zbog čega je i izbila politička kriza u zemli i dalje predstavlja najkompleksniju temu jer oko toga nema suglasnosti a kao drugu po značaju spomenuo je izmjene izbornog zakona.

Stranački lideri, kazao je Konaković, ne vide rješenja na isti način no ona se moraju naći gradeći povjerenje i "bez velikih scena".

Lider bosanskih Srba Milorad Dodik inzistira na donošenu novog zakona o Ustavnom sudu kojim bi se iz njegova sastava izbacili strani suci. Za to ima potporu HDZ BiH no bošnjačko-građanski blok unutar vladajuće koalicije čiji je jedan od lidera i Konaković to odbija.

Upravo zbog sukoba oko Ustavnog suda BiH rasprave o izmjenama izbornog zakona pale su u drugi plan iako se očekivalo kako će upravo ta tema dominirati s ciljem da se konačni dogovor postigne do kraja godine.