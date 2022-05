Konačna bilanca tragedije: Pet mrtvih i dvoje teško ranjenih u nesreći u tvornici u Sloveniji

Petero mrtvih i dvije teško opečene osobe za čije se živote još bore liječnici u Ljubljani vjerojatno je konačna tragična bilanca nesreće u slovenskoj kemijskoj tvornici Melamin u Kočevju koja je, kako se pretpostavlja, izazvana ljudskom pogreškom

"Uzroci eksplozije još se istražuju, no najvjerojatnije je došlo do ljudske pogreške prilikom ispumpavanja sirovine u skladišni prostor - jer je došlo do tragične zabune pa je kod prepumpavanja jedna sirovina zamijenjena drugom, što je izazvalo eksploziju i požar", rekao je Štefanič.

Pet osoba, četiri iz ljubljanske tvrtke koja je u tvornicu dovezla cisternu sa sirovinom, te jedna djelatnica Melamina još se vode kao nestali, no najvjerojatnije su izgubili život, prenose slovenski mediji.