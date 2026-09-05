bez ideološkog predznaka

Komunikacijski stručnjak o Hodu za Liku: 'Neka Vlada čuje prosvjednike, a ne broji politički nepodobne'

M. Šurina

05.09.2026 u 18:12

Jerko Trogrlić
Jerko Trogrlić Izvor: Pixsell/montaža: tportal / Autor: Borna Filic/Marko Seper/PIXSELL
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Komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić komentirao je prosvjed ‘Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku’, istaknuvši da je njegova najveća vrijednost to što se, prema dosad viđenom, ne može svrstati ni na lijevu ni na desnu stranu političkog spektra

Trogrlić smatra da je upravo nadstranački karakter prosvjeda jedna od njegovih najvažnijih poruka.

‘Dok gledam koliko se ljudi danas okupilo na Hodu za Liku, možda je najvažnije što ovaj prosvjed po svemu do sada viđenom nije ni lijevi ni desni. I nadam se da će takav ostati’, poručio je.

Dodao je da su zahtjevi prosvjednika, prema njegovu mišljenju, iznad ideoloških podjela. ‘Ljudi traže ono što bi trebalo biti iznad svake ideologije; čistu zemlju i vodu, hitnu sanaciju i državu sposobnu spriječiti da se ovako nešto ikada i igdje u Hrvatskoj ponovi.’

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Najbolji transparenti s prosvjeda 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku' Izvor: tportal.hr / Autor: Ivor Kruljac

‘Nadam se da Vlada neće brojati politički nepodobne’

Trogrlić je posebno apelirao na Vladu da se koncentrira na poruke prosvjednika, a ne na političku pripadnost pojedinih sudionika.

Nadam se da će Vlada danas prije svega čuti prosvjednike, a ne brojati politički ‘nepodobne’ među njima’, rekao je.

Osvrnuo se i na izjavu potpredsjednika Vlade Branka Bačića da su institucije trebale reagirati brže te da je odgovornost Vlade ukloniti otpad bez obzira na broj ljudi koji se okupio na prosvjedu.

Trogrlić to vidi kao pozitivan komunikacijski zaokret.

‘Izjava Branka Bačića da su institucije trebale reagirati brže i da je odgovornost Vlade ukloniti otpad bez obzira na broj ljudi na prosvjedu čini mi se dobrim smjerom i potrebnim komunikacijskim zaokretom. Jer sustav je očito podbacio.’

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Hrvati na nogama zbog Like: Pogledajte dirljive scene s Trga bana Jelačića Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban

‘Institucije treba popravljati zbog građana’

Istaknuo je da kritika sustava ne znači da u institucijama nitko nije radio svoj posao niti da danas ništa ne funkcionira.

Ovo nije trenutak za obranu institucija od građana, nego za popravljanje institucija zbog građana.’

Zaključno je poručio da će prosvjed imati širi značaj ako potakne upravo takvu promjenu.

‘Ako današnji prosvjed tome pomogne, napravio je veliku stvar za Hrvatsku.’

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