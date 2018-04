Komadina otkrio hoće li SDP glasati za Jelenića i što misli o Vidoviću: To su kiseli krastavci

Potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina u utorak navečer je, u stanci sjednice Predsjedništva, najavio da će zastupnici SDP-a najvjerojatnije biti suzdržani pri glasanju za novoga državnog odvjetnik Dražena Jelenića kojeg je Vlada danas predložila

'Nitko ne spori stručnost Dražena Jelenića koji je predložen, ali odgovore moramo čuti na sjednici Sabora pa ćemo onda na Klubu zauzeti stav kako ćemo glasati. Nejasno je zašto Dinko Cvitan mora otići, Vlada to nije objasnila pa ispada da je vidio nešto što nije smio vidjeti. No, siguran sam da ta objašnjenja od Vlade nećemo dobiti. Nećemo glasati protiv, jer nemamo razloga biti protiv čovjeka, mi smo protiv načina izbora i vjerojatno ćemo biti suzdržani', pojasnio je Komadina.

'U Hrvatskoj pada povjerenje građana u institucije, raste indeks osjećaja korupcije i u tom svjetlu dočekujemo izbor novoga državnog odvjetnika. Mi ne možemo podržati ovakav način i ovakav tajming izbora jer idemo u izbore, a da ne znamo zašto nije podržan mandat aktualnom državnom odvjetniku Cvitanu. Do sada u Saboru nismo raspravili nijedno njegovo izvješće nego ćemo sada, u pet do dvanaest, nakon što mu je mandat istekao i nakon što očito aktualni ne zadovoljava postojeću Vladu, a moramo čuti zašto je to tako. U tim okolnostima u ovom trenutku ne možemo podržati ovakav način izbora', istaknuo je Komadina.

Dodao je i da je većinski stav vodstva stranke da treba mijenjati način izbora državnog odvjetnika, odnosno, da se ne bira običnom nego kvalificiranom većinom i to na duži period od jednog mandata, odnosno sedam godina jer ne može svaka vlada imati svog državnog odvjetnika. Način izbora državnog odvjetnika mora biti takav da vraća povjerenje građana u institucije, poručio je.