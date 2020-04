Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević" Alemka Markotić gostovala je u RTL-u Danas. Na pitanje koliko je opasna činjenica da se i u Hrvatskoj, kao i u drugim zemljama, dogodio proboj koronavirusa u zdravstveni sustav i staračke domove, Markotić je kazala da sve te situacije "sigurno nisu bezopasne"

"Nisam se još testirala, ali hoću"

Na pitanje treba li testirati sve zdravstvene djelatnike, Markotić je kazala da Hrvatska testira sve sumnjive situacije te da pojačano testira zdravstvene djelatnike. "No, i kod zdravstvenih djelatnika, kao i kod građana, najvažnije su mjere opreza. Te us mjere uvedene u zdravstveni sustav. Svaki dan se mora mjeriti temperatura, svako jutro se u svim zdravstvenim institucijama provjerava ima li netko od zdravstvenih radnika respiratorne simptome", kazala je Markotić i ponovila da se pojačano testiraju zdravstveni djelatnici, a posebno se to odnosi na one koji su bili u rizičnim situacijama.

"Ali nema toga teksta kojim možete istestirati svako jutro 30.000 djelatnika, pričekati pet minuta i reći da mogu ići raditi. Bili bi svi sretni da imamo takav test", kazala je Markotić te se osvrnula i na oboljenje infektologinje iz KBC-a Osijek Ljiljane Perić.